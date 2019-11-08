最壞身教　撿起人家掉下的瑜珈枕裝給孩子玩…警登門辯「又不值錢」





▲年輕夫妻在孩子面前撿起人家掉的東西，馬上占為己有，成了最壞身教。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北郭姓夫妻帶著1歲多孩子到百貨公司逛街，看著有位小姐遺落瑜珈枕，直接撿起來沒還給人家，反而據為己有，還枕墊從套袋中拿出來，給孩子抱著玩，套袋用來裝超市買來的雜貨，警方循線找上門，郭姓夫妻竟然見笑轉生氣地評論瑜珈枕「又不值錢」，台北地檢署8日將這對死不認錯的父母依侵占罪嫌起訴。

檢警調查，郭姓年輕夫妻6月間帶孩子到復興南路上的微風廣場，從停車場搭電梯往上時，看著1名準備要去健身運動的女子，不小心把裝在原廠套袋內的瑜珈枕落在電梯內，頭也不回地走出電梯，郭妻默默撿起瑜珈枕，沒有呼叫失主，反而直接交給丈夫。

1家人接著到百貨公司內的超市逛街，到櫃台結帳時，大概是想起需要購物袋，郭姓夫妻把瑜珈枕從套袋中拿出來，丟給孩子去抱著玩耍，剛買來的生活雜貨一股腦塞進套袋，拉起束口就走人。

瑜珈枕的失主其實沒多久就發現掉了東西，報案調閱監視器查出郭姓夫妻犯行，檢察官認為這個包含原廠套袋的瑜珈枕，市價2580，絕非「不值錢」，認為郭姓夫妻毫無悔意，犯後態度不佳，依侵占罪將這對在孩子面前違法的夫妻起訴。

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