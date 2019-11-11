愛犬過世後老婆懷第二胎！　女兒指孕肚「天真喊一句話」　夫妻對看下秒淚崩

▲原PO表示，小女兒和過世的愛犬有太多相似之處。（圖／當事人授權提供）



記者黃可昀／綜合報導

屏東一位爸爸在大女兒2歲時很想生二胎，但當時努力了很久還是沒成功，直到大女兒4歲那年，家中法鬥犬「皮蛋」不小心從樓梯摔下來走掉了，一直沒辦法懷孕的老婆才突然懷孕，當他某天開玩笑地問大女兒，「媽媽肚子是弟弟還是妹妹？」得到的回答讓全家人瞬間流淚。

這位爸爸在臉書社團「爆廢公社二館」表示，愛犬皮蛋過世幾個月後，老婆終於懷上了第二胎，某天他心血來潮問女兒，知不知道媽媽肚子裡住的是男生還是女生，想不到女兒竟然童言童語地說，「是皮蛋！」當下他和老婆對看一眼後，兩人淚水下秒就奪眶而出，因為他們知道寶貝愛犬回來了，回來繼續當他們的孩子了。

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如今小女兒已經出生滿1歲了，原PO仍然相信她就是皮蛋，「因為皮蛋的鼻子有小小胎記，而我小女兒出生鼻子也有小小胎記，因為皮蛋一直很黏我，而我小女兒特別特別黏我」，小女兒也像皮蛋一樣特別愛吃、睡覺時喜歡把腿窩在一起趴睡，太多巧合都讓他深信，小女兒確實就是愛犬投胎而來，激動地說，「對不起！那時候沒好好照顧妳，現在我會用盡全力照顧妳和姊姊！」

▲網友也相信皮蛋真的回來了。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



貼文一出就吸引上千人按讚留言，紛紛感動地說，「我起雞皮疙瘩啦～好感動」、「你家皮蛋來報恩」、「可能牠還想當你們的孩子，所以重新投胎回來了」、「我相信！因為我小兒子也是！我跟我老公都有感受到」、「其實長得感覺很像，很可愛耶。」

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