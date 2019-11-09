貼心爸幫女兒買護墊！　高智商一句「黑加侖還是萊姆？」3萬人讚爆

▲女兒公布跟爸爸的對話。（圖／翻攝自推特／@niamhpemx）

記者黃心瑀／綜合報導

外國一名老爸日前受女兒的委託，前往超市買「女性必需品」，不過兩人的對話當中卻出現「想要黑加侖還是萊姆？」的文字，讓大家一頭霧水；不過網友們在得知真相之後，卻紛紛讚賞這名爸爸的聰明才智，不僅避開尷尬了的問題還顯得很有趣，更將該名爸爸冠上「傳奇」的稱號。

根據《太陽報》報導，推特用戶「Niamh」日前上傳了與爸爸的對話紀錄，她因為工作的關係，沒有辦法在周日商店關門前去採購，於是她傳了訊息問爸爸「在商店關門之前，你可以幫我買有翅膀的護墊嗎？」

隨後「Niamh」的爸爸真的到了商店購物，並且還照了架上護墊的圖片給女兒挑選，但不知道這名爸爸是真不知道護墊的差別，還是只是為有趣，竟然在下面問了一句「想要黑加侖還是萊姆口味？」仔細一看，照片上的兩個護墊包裝，一個是深紫色一個則是青綠色，確實跟黑加侖和萊姆的顏色相同。

這則貼文迅速地引起網友的注意，很多人對於「Niamh」爸爸這種搞笑而且還能避免尷尬的方法感到認同，更有許多人稱讚「這種爸爸是最好的爸爸！」不過也有人覺得，「Niamh」叫爸爸去買女性衛生用品很怪。

對於酸民的疑問，「Niamh」提出反擊指出三點，第一，她們家除了爸爸以外，姐姐、媽媽還有她都是女的；第二，她的下班時間是5點，但商店4點就關門了，而且家裡除了爸爸沒有人會開車；第三，現在是2019年而不是1969年！大多數網友支持「Niamh」的看法，並指出那些對這件事有負面評論的人才需要檢討，還有人留言說「我現在有三個分別為7歲、5歲跟20個月的女兒，毫無疑問的，有一天我也會在商店裡拿起護墊！你的爸爸就像是個傳奇！」