獨／琉璃水晶燭變「神壇凶器」！火舌竄30cm炸裂...宮主慘被燒成紅孩兒

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市一間私人壇的蔡姓宮主購買了琉璃水晶燭在神壇前點燃，但沒想到就在點燃後沒多久，整個果凍蠟燭全面燃燒，火舌不斷變高，蔡姓宮主看到這一幕後，趕緊把果凍蠟燭整個搬到地上，想要撲滅，但沒想到裝果凍蠟燭的玻璃罐疑似不耐高熱，整個炸裂開來，造成蔡姓宮主的手腳2度灼傷。

▲高雄一名宮主購買了水晶琉璃燭，點燃後火舌變成30公分高，越燒越大最後炸裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起意外發生在1日晚間，蔡姓宮主把買來的「琉璃水晶燭」在神壇前點燃，一開始還好好的，但過了沒有多久，燭心的小火苗卻成30公分的火舌，看到這一幕蔡姓宮主想要撲滅吹熄，但是不管是用手搧風或是用嘴吹，似乎都滅不了，反而是助長了火勢更加擴大，最後只好用抹布把整個水晶燭挪到了地面，但是沒想到才一放下，整個水晶燭就炸開了。

▲高雄一名宮主購買了水晶琉璃燭，點燃後火舌變成30公分高，越燒越大最後炸裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名宮主購買了水晶琉璃燭，點燃後火舌變成30公分高，越燒越大最後炸裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

蔡姓宮主向《ETtoday新聞雲》投訴，「就是一直著火」，蔡姓宮主表示一開始是小火，但是越來越大，「整個玻璃邊緣都已經爆裂，爆裂後裡頭的果凍液體都流到外面，外面元寶的紙都已經燃燒起來，一直都無法撲滅」，而他自己也在撲滅時，想把「蠟燭火」倒出來的時候，右手、右膝以及右腿都有被燙傷，後來自行就醫，醫師診斷有2度灼傷，而整段過程不僅有監視器拍下，宮主也有自行錄影。

「真的很危險，家裡都還有2個老的」，還好當時發生的時候，他還在家裡，也及早發現；蔡姓宮主很無奈說：「要不是我在家，不然整個就火燒了。」

▲高雄一名宮主購買了水晶琉璃燭，點燃後火舌變成30公分高，越燒越大最後炸裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄一名宮主購買了水晶琉璃燭，點燃後火舌變成30公分高，越燒越大最後炸裂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

後來蔡姓宮主有打電話向廠商反映整件事，廠商向蔡姓宮主表示「使用不當」，販售蠟燭已經有20多年，從未發生過這種問題，目前也查不出原因，認為「可能使用不當，我們的產品不可能發生這種狀況」，現在雙方還在協調當中。

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