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3歲男童「下體如成人」！罹患「腎上腺皮質癌」被同學笑是怪物...不敢上廁所

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▲▼病童,示意圖。（圖／CFP）

▲3歲的男童罹患罕見疾病「腎上腺皮質癌」，身體發育異常迅速。示意圖。（圖／CFP）

實習記者施怡妏／綜合報導

「爸爸，我的病什麼時候才能治好，我想去幼稚園和小朋友們一塊玩……」大陸河南鄭州3歲男童承宇，因罹患罕見「腎上腺皮質癌」（ACC），不但身體成長速度比同年齡還要快，臉上還會出現痤瘡，因此必須在醫院做治療，讓他的爸媽相當心疼。為了治好兒子的病，承宇爸媽不惜花盡家產，不過本來已經控制的病情，今年8月初又再次復發且轉移，讓他們備受煎熬。

綜合陸媒報導，陳永鋼和妻子結婚後，不久即迎來承宇出生，這個小寶貝為家中帶來許多歡樂。隨著孩子慢慢長大，有天他們發現，兒子的臉上竟然有痤瘡，並且第二性徵竟然已經開始發育，不僅下體跟一般成人一樣大，也長出濃密的汗毛，意識到不正常的現象的夫妻倆，便趕緊帶兒子去看醫生。

經過檢查後，承宇被確診罹患「腎上腺皮質癌」，看到診斷書，一家人都愣住了。這是極其罕見的疾病，發病率是兩百萬分之一，占所有腫瘤的0.12%。疾病使身體內的腫瘤一直在分祕激素刺激生長，三歲的承宇身高比同年齡的孩子還要高出許多，身體的第二性徵也已經在發育。承宇在幼稚園受到許多打擊，小朋友都會嘲笑他是「怪物」，甚至連廁所都不趕去。

▲▼手術，開刀，健康，醫院，醫師。（圖／CFP）

▲切除腫瘤是唯一治療此疾病的方法。（圖／CFP）

2018年12月醫生替他進行切除手術，長達8小時的手術，每一分每一秒對夫妻倆都是煎熬。手術之後媽媽見到兒子全身插滿管子，身上還有一個長達20公分的傷口，嚇得差點當場暈倒。爸爸心疼表示，「無法想像自己的孩子經歷什麼樣的痛苦和折磨。」發誓即使花光所有積蓄，也一定要救寶貝兒子。

第一次手術後恢復情況良好，痤瘡也漸漸的消退，但好景不常，今年8月初承宇感覺到背部不舒服，檢查後卻沒有任何異狀。直到九月初才發現腫瘤復發，且伴隨著骨轉移。醫生表示，「像承宇照樣的症狀，只能透過化療及標靶藥物治療。」

為了醫治兒子的病，夫妻倆花光所有積蓄，還欠下債務，每天省吃儉用籌備醫藥費。爸爸表示，「就算是要賠上我的性命，我也要救我的兒子。」不管別人怎麼想，無論如何是絕對不會放棄承宇的。

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▲承宇的爸媽表示，「就算是要賠上我的性命，我也要救我的兒子。」（圖／翻攝自新浪網）

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