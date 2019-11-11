母雞4年不下蛋！她宰雞驚見「雞寶」　網狂賀：發大財了

▲ 「雞寶」的模樣竟像豬腳。（圖／翻攝自麗水網）

實習記者許祐誠／綜合報導

浙江省松陽縣女子宋美近日因為家中一隻老母雞，3、4年來遲遲不下蛋，於是決定「殺了來補身」，結果意外從雞肚內取出一顆形似豬腳的圓硬物，好奇的她便上網搜尋，才發現硬物疑似是號稱能治百病的「雞寶」。消息曝光後，不但有許多朋友恭喜她發大財，更有人直接問能不能「500元一克賣給他。」

根據《麗水網》報導，宋美表示，這隻老母雞已經飼養了6、7年，平時也只吃普通的食物，近日家中因為忙於採收茶籽，心想老母雞已經「好長時間不下蛋」，於是決定開殺拿來補身體。結果她一剖開雞肚，馬上發現一塊黃褐色的硬物，「剛拿出來的時候，比鴨蛋還大，聞著還有一股說不出來的香味。」

▲ 宋美把寶貝的模樣上傳朋友圈後，一堆朋友恭喜她發大財。（圖／翻攝自麗水網）

因為好奇硬物究竟是何方神物，宋美馬上上網查資料，並查到有可能是「雞寶」，於是她又拍攝影片上傳至朋友圈，結果好友們都認為是雞寶，直接恭喜她發財，有人甚至出價想打包一克回家。但因為尚未證實這顆「寶貝」的身分，宋美仍決定不出售，直到搞清楚真實身份為止。

目前這顆「雞寶」現在被宋美一家人裝在白布袋內，掛在通風處，橢圓形的外型與拳頭差不多大，表面呈現黃褐色，摸起來滑滑的，和石頭一樣硬，沒有甚麼味道。原本雞寶剛取出時有100公克，但風乾後只剩下大約70公克。

據了解，雞寶在民間俗稱雞靈寶，是一種多為黃色、堅硬的雞結石，基本成分類似於卵黃。目前天然雞寶相當少見，只會出現在2歲以上的母雞之中，中獎率約為百萬分之一，加上具有明確的醫療價值，因此在市場炒作下，雞寶的價值仍相當高。

目前宋美家的「寶貝」曝光後，許多人紛紛猜測寶貝的真實身分，有人認為可能「感覺真的是雞寶」、「趁現在趕快賣出去」、「物以稀為貴，越老的雞寶越珍貴。所以大便完了，別忘了回頭看一眼，還有擦屁股的姿勢也很重要，不然『屙屎拾到金』都不知道」；但也有人持懷疑地態度認為，「信者得救」、「可能掀起一波殺母雞潮。」