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影／小學生拔河賽　文靜班導大爆發「鬼步舞＋飛掌」加油超搶戲

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記者馬叔安／綜合報導

浙江衢州一所小學在上個月30日的一場拔河賽中，有一名老師在比賽的學生旁，以浮誇的動作幫忙加油的影片爆紅，這名老師不僅大力揮動雙手，還搭配靈活的步伐，在隊伍旁前後移動鼓舞士氣，動作簡直就像當今流行的「鬼步舞」。這名老師說，平常自己很文靜，比賽當天希望孩子們贏，才會如此激動。

▲浙江一名老師以軌步舞為拔河學生加油。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲浙江一名老師以軌步舞為拔河學生加油。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

在《澎湃新聞》報導的影片中提到，這名老師名叫洪娟，影片中當天是學校一年一度的運動會，她所擔任班導（大陸稱班主任）的班級參加拔河比賽，只見她身穿黑衣與牛仔褲、頭戴草帽，在拔河中的學生隊伍旁賣力地為學生加油打氣，激動之處不僅前後奔跑，還搭配誇張的肢體動作，「風采」幾乎蓋住在比賽中奮鬥的學生們。

▲浙江一名老師以軌步舞為拔河學生加油。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲洪娟表示，大家盡力就好。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

雖然孩子們最後在比賽中落敗，但洪娟表示，大家盡力就好，當事後看到自己浮誇的加油動作時，「我就去笑場了，眼淚都笑出來了。」

▲浙江一名老師以軌步舞為拔河學生加油。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

▲洪娟平常很文靜。（圖／翻攝自《澎湃新聞》）

她說，沒有想到自己的加油過程會是這樣，「這是我們第一次拔河比賽」，自己想給學生們鼓舞士氣，雖然最後輸了，但是下一場還要繼續加油，「我覺得這個是比賽盡力而為。」

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