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全運會台東代表隊總計獲30面獎牌　饒慶齡設宴慰勉

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▲全運會台東代表隊總計獲30面獎牌，縣長饒慶齡設宴慰勉隊職員辛勞。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲全運會台東代表隊總計獲30面獎牌，縣長饒慶齡設宴慰勉隊職員辛勞。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

108年全國運動會落幕，台東代表隊累計共計獲得30面獎牌，台東縣政府日前舉行慶功宴，感謝選手與隊職員辛苦的拼戰，縣長饒慶鈴出席頒發紅榜，並期勉選手再接再勵攀上高峰。饒慶齡表示：縣府未來將提高選手參加全國性運動會膳雜津貼等，希望讓選手更安心參與比賽。

教育處指出，全運會台東累計獲得11面金牌、7面銀牌、12面銅牌。本屆賽會有幾位選手表現亮眼，以女子組舉重59公斤級郭婞淳(抓舉、挺舉及總和創大會紀錄)、男子組田徑跳遠林鴻敏(成績7公尺90，破大會紀錄)、女子組田徑100公尺跨欄(0.838m)林詩亭(成績13秒24，破大會紀錄)、女子田徑400公尺跨欄羅佩琳(成績58秒15平大會紀錄)、男子組柔道第五級張巍逞(完成個人3連霸)、體操競技項目游朝偉個人3銀1銅(獲選東京奧運國家代表隊選手)、女子組現代5項個人賽陳佑萱(成績1215分，獲選東京奧運女子團體國家代表隊選手)及台東體中金利偉華選手創下全運會射擊項目最年輕的金牌得主紀錄，再攀台東運動競技高峰。

台東縣總獎牌數於全國參賽的22縣市排名第10，本屆不論金牌數及獎牌數創下近年來的新高，實屬不易。縣府近年來與縣體育會、各單項委員會積極培育優秀選手，希望重現「體育大縣」風華。並尋求外界資源，增加出外參與競賽次數與費用，及提高獲得金牌選手獎助學金等，期望留住優秀有潛力選手為家鄉賣力。

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