他40元買花瓶...一鑑定竟是「乾隆家傳御寶」！拍賣爽賺1930萬

▲英國男路邊買花瓶，竟是乾隆御寶。（圖／翻攝自sworder網站）

記者錢玉紘／綜合報導

英國一名男子日前在逛慈善商店的時候，發現一個中國小花瓶，覺得造型很好看，就以1英鎊的價格帶回家，之後再放到網站上拍賣。沒想到，這個花瓶是清朝乾隆皇帝的家傳珍寶，最後以48.4萬英鎊（約台幣1930萬）的高價賣出。

英國《每日郵報》報導，這名賣家不願透露姓名，他表示，自己在赫特福德郡（Hertfordshire）的一個二手義賣商店看到這個花瓶，當時只覺得這個黃色花瓶很優雅，之後又放到eBay上拍賣，才有人告訴他這個東西可能價值不斐。

之後他將花瓶帶到精緻藝術品拍賣公司「Sworders」鑑定，專家告訴他，這是18世紀時，隸屬於中國皇帝乾隆的珍寶，上方還有乾隆家的家徽，代表「不外傳」，上方有「乾隆宸翰」玉璽的蓋章，這個印璽是鑑定乾隆皇帝御覽御筆書畫真偽的重要依據。而花瓶瓶身所使用的黃色為「洋彩」，是保留給皇室所用的顏料。



「Sworders」亞洲藝術部門負責人李業學（Yexue Li，音譯）表示，這個花瓶非常特別，因為上方有乾隆的題詞，勢必是皇帝委託製作的。而這名買家聽到拍賣結果感到非常的開心，將會把錢存下來，用在3歲女兒未來的教育費用上，「這是一個很棒的拍賣故事，物品的價值被發現了，也改變賣家的人生」。