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紐約獲獎地產秘訣　成為社區導覽員

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圖、文／孫韶蓮

Brian Ngo為紐約百萬地產銷售經紀人，去年為大通評選最佳專業地產經紀。地產經紀不如一般人想像的風光，甚至也不容易拿證照，剛回紐約時，我有想過去考牌，但繁瑣的條文讓我產生閱讀困難症，只有放棄。

Brian為越南裔美國籍，會說越南話、英語、廣東話、國語等，他就像是大部分的紐約客一般，至少會說三種語言，但這只是在紐約生存的一個很基本的條件。Brian是個很high的人，談吐口條十分清楚，掛著親切的微笑。

▲▼ 。（圖／記者Giovanna Sun 孫韶蓮攝）

「所以賣掉這麼多房子有什麼秘訣？」

請繼續往下閱讀...

「除了要熱愛跟人群接觸以外，還要很熟悉社區。我用手機搜尋這個地區附近的地鐵站、美食、餐廳等等，跟客戶講解時總是順便告訴他們附近那裡好吃好玩。」

「如何開發新的客源？」

「就是一些社交網站、像是Facebook、Instagram，還有些APP可以修圖、上傳房屋圖片，我用手機把所有看到的房子拍照上傳，隨時可以給客戶看。」

Brian說房屋經紀常常三餐不濟，有時帶客戶半年看屋也無法成交，還要負擔所有的開支與生活費用。客戶很愛問問題，所以要有些法律知識、會計知識，重要的是耐心與毅力。

在布魯克林的Bayridge的越南餐廳裡做了訪問，Brian一面忙碌的接電話一面接受訪問，叫了牛肉粉一口沒吃就被客戶打電話叫去帶他們看房。

美國地產經紀人的英文頭銜名稱很有趣，他們被稱為Producer(製作人)，而不是經紀人或是業務員，每個製作人都把賣房子當成製作一個企劃案，這個案子裡有行程表、有創意，要懂拍照、又要會寫文案、又要懂得用社群網站與手機APP宣傳行銷。地產不只是銷售，還是個全方位的製作人。

照片拍攝：Giovanna Sun

場地提供：PHO HOAI BAYRIDGE

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改變世界讓我們一起努力！
藝術提升心靈品質，教育改善生活水準，科技讓世界邁向進步！

孫韶蓮
企業家、作家、策展人
臉書專頁：www.facebook.com/GiovannaCreativeStudio/
搜搜看APP共同創辦人、台北收藏交易中心美國地區官方策展人
出版品：
商業叢書：「Shopify電商創業寶典」
小說：「掏金島-出賣紐約男友」
Podcast「西街盡頭」
bit.ly/giovanna-podcast

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