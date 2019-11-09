韓國瑜附和國艦國造「假議題」　軍事核心圈訕笑：超級大外行

▲潛艦產業園區台船選址基隆廠。（圖／翻攝基隆市政府）



記者陶本和／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜9日赴基隆，談到潛艦國造議題，附和國民黨立委參選人，認同「潛艦國造」是假議題。對此，這幾年努力國造潛艦政策的核心圈看到此訊息，紛紛訕笑不已，潛艦國造在基隆吸引高科技工業的廠家進駐，創造就業機會、活絡經濟，國家還花不到半毛預算，「說這話簡直超級大外行」。

對於潛艦國造的議題，韓國瑜附和黨籍立委參選人，認同是「假議題」，甚至反諷未來如果說要建造航空母艦，發射登陸月球？他認為，國防應該要小巧、具嚇阻且靈活的毒蝦，一旦被人攻擊，就要讓對方受到某種程度報復，呼籲政府要量力而為。

此訊息一出，過去這幾年為潛艦國造海內外奔波的核心圈，無不訕笑。其中一位核心人士說，基隆廠其實過去長期接不到訂單，廠房內的機器設備、人員，都需要經費保養，要不是國家推動國艦國造的政策，這裡根本無法注入活水。

核心人士說，台船董事會8日才開完董事會，通過活化廠區，且在通過之後，董事長就已經跟第一家進駐廠家簽約，接下來第二、三家也都準備簽約。

核心人士表示，在基隆談「潛艦國造」，卻說是假議題，就是完全的大外行，光是從經費部分就可以看出。首先，潛艦國造艦體，是由台船建造，經費預算由國家編列；可是在基隆廠處理的，並不是艦體，而是各式「裝備」，這裡的經費「不需國家預算」，而是由進駐廠家建廠建造。

在基隆廠，國家提供什麼呢？核心人士說，提供「土地」、「租稅減免」，目的是建立誘因，吸引各大廠家可以到這裡設廠投資；言下之意，國艦國造「裝備」有人投資打造，對於基隆而言，在地引進高科技工業，創造就業機會、經濟活絡。

在土地、租稅問題的解決上，核心人士說，由於牽涉多達6個部會，因此由行政院副院長陳其邁擔任召集人幫忙協調，就是要處理這項重大國家政策，「在基隆廠，整件事根本用不到國家預算，說假議題，簡直是大外行，完全政治選舉操作」。

對於「潛艦國造假議題」的說法引發爭議，韓國瑜下午接受媒體聯訪時則解釋，強調他沒有說潛艦國造是假議題，這是國民黨立委參選人說的。

他指出，我們的國防政策是要發展大國的，還是根據台海現況擬定有效率的、小而美、小而有嚇阻力的國防政策？「潛艦國造、國防自主、武器自主是很好的概念，但我們國防工業的製造能力有多少？100%、90％、80％、70％、60％還是30%？」韓國瑜強調，他的意思是要就整個國防政策來思考防禦問題，未來他也會針對台澎金馬的防衛做出表述。

▼韓國瑜基隆傾聽之旅，附和國民黨立委參選人，稱國艦國造是「假議題」。（圖／記者張榮恩攝）



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