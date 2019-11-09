影／「不求人」太銷魂！牛兒背癢癢搶排隊　狂蹭神器露超爽表情

▲陳志東說，牛只要癢被搔到了搔夠了，就會懂禮貌了。（影片／經陳志東同意授權轉載，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者許展溢／台北報導

人背養了會想抓，但大家知道牛兒們也會有癢癢的時候想抓？旅遊作家陳志東向 《ETtoday新聞雲》分享，在彰化一間牧場看到「牛的不求人」，牛會為了搶抓癢而吵架，可愛極了。牧場主人表示，7、8年前從國外買了牛的刷背機，動機沒別的，只是想到牛跟人一樣，癢的時候抓不到會很難過。

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▲牛的不求人。（圖／陳志東提供）

茂興種牛場主人李俊楠養了大小牛兒約300頭，他提到其實牛的不求人早在十幾年前就有貿易商進口，但礙於價格高，加上當年動物福利較不被重視，所以沈默了好一陣子。7、8年前主動找設備廠商，買了3台牛的刷背機，約30萬，可以給牛按摩、抓癢。

李俊楠說，會想要買，是想到人背在癢抓不到，會很不舒服、煩躁，用人的角度去看牛，牛本身沒有角、手去抓，跟狗一樣全身是毛，但狗比牛好，因為狗的腳皮軟軟的，狗可以靠腳皮和全身毛細孔透氣、呼吸。牛散熱不好，較不會透氣，有時看到牛鼻口上有小水珠就是牠們在透氣、呼吸。

▲▼李俊楠說，牛和人一樣背在癢抓不到，會很不舒服、煩躁。（圖／陳志東提供）

李俊楠表示，當時試著去找國外研究，想了解使用前後到底差異在哪，但發現國外都以放牧為主，使用的人不多。不過因為牛也會換毛，這幾年下來，發現牛的不求人跟人使用梳子道理一樣，刷一刷會掉頭髮，牛刷一刷同樣毛會變得比較順、光滑。

不過這一台L行鐵架、掛著黃色毛刷，有馬達和減速齒輪等零件組成的牛的不求人，起初可是讓這些牛兒又愛又恨了。由於牧場只有3台，牛想抓癢的時候就會搶來搶去，形成一種超萌畫面。

▲▼牛為了抓癢起先還會搶來搶去，後來則學會排隊。（圖／陳志東提供）

第一次親眼看到牛的不求人的陳志東表示，牧場主人說，剛買的時候，牛會為了搶抓癢而吵架，幾個月後牛就開始知道排隊與敬老尊賢。「結論是，只要癢被搔到了搔夠了，就會懂禮貌了，牛跟貓跟人都一樣。」

李俊楠笑說，每一台約可同時讓5、60頭牛使用，雖然開始會搶，但後來牛群會替換也就還好了。由於刷背機力道算滿大，能安撫牛的需求、情緒，牛兒也比較溫馴，不會容易驚恐。李俊楠最後不諱言，經營牧場是為了賺錢，但跟人一樣，也要給動物福利，這樣牠們才能更舒適。