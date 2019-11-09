　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼上班族,被罵。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲ 部分業主對女性員工有嚴格的穿著規定。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者陳宛貞／綜合外電報導

台灣不少公司有要求女性職員穿高跟鞋、戴隱形眼鏡等不成文規定，這樣的文化在日本也相當常見。此前有報導指出，日本有雇主禁止女性上班戴眼鏡，引起公憤。因此在最近一次反對女性穿著限制的抗議活動中，「禁止戴眼鏡」的Hashtag在推特上瘋傳。

《衛報》8日報導，日本一檔電視節目日前披露，有企業對女性員工實施不得戴眼鏡上班的禁令，在推特上引發熱議。網友紛紛發文表示，「這些規定早就過時了」、「雇主的理由也太蠢了吧」。節目也引起有類似經驗的女性網友發文爆料，她在一間餐廳工作時多次被要求不要戴眼鏡，理由是戴眼鏡會顯得她「沒禮貌」，且跟她上班時穿著的傳統和服不搭。

非政府國際組織人權觀察 （Human Rights Watch）日本代表土井香苗（Kanae Doi）8日向《路透社》指出，「如果企業僅禁止女性戴眼鏡，那就是對女性的歧視。」世界經濟論壇 （World Economic Forum）最新的全球性別差距報告 （Global Gender Gap Report）中，日本在149個國家中排名第110，遠遠落後其他已開發國家。

今年稍早有人呼籲日本企業，停止強迫女性員工穿高跟鞋上班。女演員石川優美也發起#KuToo請願運動，結合「鞋子」及「疼痛」的日文和譴責性侵犯與性騷擾行為的#MeToo，在網路上獲得2.1萬人連署。但一名日本大臣對此表示，職場對服裝的要求是「有必要且適當的」。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

ET快訊
ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與
「求求妳不要殺我，啊！」　6歲男童遭裸體母狠刺25刀
2正妹網咖激戰！　肩帶被扯斷蹦出渾圓雪乳
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

日皇4.6km即位遊行出動2.6萬警力　自拍棒、東京車站置物櫃都禁用

飲料放「強效利尿劑」！官員偷拍200求職女　風衣打開...要她們河邊解放

日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

電子煙奪命物質找到了！美官員：維生素E醋酸酯會傷肺

全球首例！41歲男子「因性行為感染登革熱」...伴侶曾染病

熱鉗子燙脖…白人經理狠虐黑人員工「無償工作百小時」　遭判10年賠近千萬

億萬富翁不讓兒靠爸！他空手離家求職被打槍60次　一頓飯17元買不起

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

【社畜時代】職場如宮鬥 小心得罪人｜EP.197

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

智利市長不想受訪…直接拔腿「跑給記者追」　推文笑談：早上運動很棒

「求求妳不要殺我，啊～」！6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀...絕望報警

日皇4.6km即位遊行出動2.6萬警力　自拍棒、東京車站置物櫃都禁用

飲料放「強效利尿劑」！官員偷拍200求職女　風衣打開...要她們河邊解放

日企禁止女員工戴眼鏡！雇主辯「不禮貌」　OL狂罵：過時又歧視

電子煙奪命物質找到了！美官員：維生素E醋酸酯會傷肺

全球首例！41歲男子「因性行為感染登革熱」...伴侶曾染病

熱鉗子燙脖…白人經理狠虐黑人員工「無償工作百小時」　遭判10年賠近千萬

億萬富翁不讓兒靠爸！他空手離家求職被打槍60次　一頓飯17元買不起

3家飯店再加碼雙11優惠　台北萬豪加碼限時限量57折餐券

長髮正妹睡「實木床」3個月斷裂…網友一看秒懂：搖小力點啦！

小宇《放閃》深情開唱一半...突然道歉「食言了對不起」！

SBL相隔10年重回宜蘭　九太新洋將狂砍42分公益賽退台銀

夾錯＝減肥失敗！專家曝關東煮「湯、醬一碰秒爆卡」...3隱藏地雷別傻踩

每40分殺2人丟海裡！16死魷魚船命案細節曝光　北韓2男欲投誠南韓被遣返

YAMAHA CUP／工程師轉任足球教練　要小球員珍惜「足球資源」

ETtoday好朋友放閃音樂節4.3萬人擠爆華山　直播線上與400萬人同樂

談「負荷管理」議題　詹皇：只要我健康就會出賽

中職／李凱威4打點！吳睿勝、高淮安開轟　味全13比4大勝澳洲

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

國際熱門新聞

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

他爽中13億　曝「1年後變化」網驚

日男喝酒猝死　9學長「過失致死」起訴

11歲妹玩急流泛舟　重力碰撞落水…6分後變浮屍

官員誤解指令　柏林圍牆一夕倒塌

俄女模遭前男友狂刺18刀還性侵

廉航破窗膠帶貼了繼續飛！航空公司回應了

老公浮潛後失蹤　切鯊魚肚驚見「戴婚戒手掌」妻崩潰認屍

她被劇毒虎蛇咬4口　超幸運生還

正妹老師穿奧黛　性感曲線掀暴動

6歲男童遭魔鬼母狠刺25刀絕望報警

川普：美國尚未同意取消對中關稅

億萬富翁兒子被迫空手離家震撼教育

肢解丟垃圾桶！男殘暴分屍女子

更多熱門

相關新聞

北韓外交官：美國機會之窗逐漸關閉

北韓外交官：美國機會之窗逐漸關閉

北韓外務省美國局局長趙哲秀（音譯）8日出席俄羅斯莫斯科2019核不擴散會議時表示，與美國間的對話取得進展的機會越來越少，同時敦促華府在年底前採取相應措施，「我們給了美國很多時間，等待在年底前得到某種答覆。但我必須說，機會之窗每天都在關起。」

京阿尼縱火犯首次應訊：都會死刑

京阿尼縱火犯首次應訊：都會死刑

他爽中13億　曝「1年後變化」網驚

他爽中13億　曝「1年後變化」網驚

無人機大鬧關西機場　航班亂掉

無人機大鬧關西機場　航班亂掉

高中老師課堂上　把男學生摔在地

高中老師課堂上　把男學生摔在地

關鍵字：

性別歧視職場歧視日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

15歲少年被班導逼深蹲500下」跳樓亡

爆墮掉孫安佐孩子！米砂出聲回應了

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

100K工程師轉當外送員：家庭變得一團亂

媽兼差本土劇臨演養家　遭男友掐死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

三屍案母親生前畫面曝光

高雄廟會請來8位仙女級禮生！一字排開「晃到頭暈」超誠意

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

蕭敬騰撞臉女星驚呼「找到失散多年的妹妹」　

男吃醋殺女　雙胞胎塞洗衣機悶死

主審傷退　紀華文「即刻救援」

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面