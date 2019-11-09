美國「機會之窗」正在關閉！　北韓：沒結果的對話毫無意義

▲ 趙哲秀8日出席莫斯科核不擴散會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

北韓外務省美國局局長趙哲秀（音譯）8日出席俄羅斯莫斯科2019核不擴散會議時表示，與美國間的對話取得進展的機會越來越少，同時敦促華府在年底前採取相應措施，「我們給了美國很多時間，等待在年底前得到某種答覆。但我必須說，機會之窗每天都在關起。」

趙哲秀的演說結束後，與會者問道，若想維持解決朝鮮半島問題的對話動力，目前最重要的課題為何？趙哲秀回應，北韓長久以來都盡全力展現出改善現況的意志，但這並非靠北韓單方面就可解決的問題，「美國也必須有相同程度的回應，我們才能信任他們。」

他認為兩國間還有歧見，仍有長遠的路要走，但既然已經定下今年年底的死限，就會耐心等待。然而，他也指出，「雖然我們期待所有事情都能往好的方向發展，但我想說的是，『機會之窗』每天都在一點點關閉。」

趙哲秀還說道，「我們希望透過對話與協商解決問題的立場並未改變，但最重要的是對話要有結果；為對話而對話是毫無意義的。我們已經將這樣的立場明確告知美方，只要美方傳達出有建設性且積極的信號，我們隨時準備好與他們見面。但如果是無法取得任何結果的對話，我們就沒有興趣。」

另一方面，趙哲秀在演說中表示，「若美國不採取實質措施、撤回反北韓政策，繼續耍弄花招的話，那可能成為他們最大的失誤。朝鮮半島問題日後的發展全看美國。」

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