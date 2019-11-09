台中冷血男吃醋殺女友！「孩子沒媽媽太可憐」　雙胞胎塞洗衣機…灌棉被悶死

記者白珈陽、趙蔡州／綜合報導

台中市中區一處公寓7日發生母子3屍命案，同居29歲陳姓男子8日落網後坦承犯案，警方訊後依殺人罪將他移送地檢署偵辦。據了解，陳男經常因為女友的傳播工作而發生爭吵，3日吵架後情緒失控才痛下殺手，事後更進一步把2個親生孩子放入洗衣機悶死。

據悉，死者陳女從事傳播工作，並且與陳男是初戀，後來分手與另一人結婚，和田姓前夫育有1子1女，但因為家暴問題在2018年離婚。不久後，陳女在朋友的烤肉聚會上重逢陳男，兩人舊情復燃陷入熱戀，隨後一起台中租屋同居，2018年底更誕下一對雙胞胎男嬰。

▲陳男經常因為工作、生活瑣事與女友吵架。（圖／記者白珈陽攝）

陳男2019年8月失業後，便一肩扛起全部家務及照料雙胞胎的重責，經濟則落在從事傳播工作的女友身上。但他不滿一個人帶2個孩子太累，女友卻穿著光鮮亮麗的衣物外出（工作緣故），每天到處玩樂與客人往來親密，因此經常吃醋與女友吵架。

陳男3日中午再度因工作與家務問題與女友大吵，一時憤怒之下猛掐女友頸部，2、3分鐘後他鬆開雙手，見女友雖失去意識，但還在喘息，此時他竟決定一不做二不休，心狠手辣地再掐女友直至斷氣。

掐死女友後，陳男與雙胞胎兒子相伴5、6個小時，中間也與孩子一起用餐，但他心想孩子失去母親很可憐，心一橫決定把孩子一起殺死。他把2個兒子先是丟到了洗衣機滾筒內，再丟進棉被不斷往下壓，把他們蓋住，最後蓋上洗衣機蓋子，直到孩子們沒有聲音、斷了氣息，才又把他們抱回床上。

▲陳男3日因為工作與家務問題與女友大吵，一時憤怒之下就出手把女友掐死。（圖／記者白珈陽攝）

殺害母子3人後，他不明原因替3人換上乾淨衣服，為孩子換上新尿布，並以涼被包裹後開始逃亡，中間曾經一度返回現場滅證，但因為掩蓋不住陣陣屍臭，讓鄰居察覺有異報案才東窗事發。他8日在彰化某網咖被警方逮捕後，面對警方偵訊坦承犯行。

▲法院8日晚間裁准將陳男收押禁見。（圖／記者李忠憲攝）

檢方8日晚間複訊後，認為陳男涉犯殺人罪嫌疑重大，決定向法院聲請羈押禁見。法院連夜審理後裁准收押禁見。