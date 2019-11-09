「我先去地獄了」！16歲少年被班導逼「全班面前下跪、深蹲500下」轉身跳樓亡

▲王同學表示，自己已經感到絕望了。（圖／翻攝自紅星視頻，下同）

圖文／周刊王

「我已經絕望了，學校和那個死父親都沒有一個好人。」傳完最後一封簡訊，隨後他跳樓身亡。大陸江西省一名15歲少年，因被班導師要求在全班面前下跪、深蹲500下，因此跳樓身亡。他的母親相當悲痛，要學校負責，不過至今雖報警了仍未獲得立案。

根據《紅星新聞》報導，事發於上月12日下午，15歲少年先傳訊給好友，「人生已經沒有意義，至少還有幾個真心的朋友，我先去地獄了，掰掰，還有跟我媽說一下不要輕生、不要怪我，這是我的選擇，對不起。」接著轉身結束僅16歲的生命。

▲王同學跳樓前傳訊給好友。

▲校方提出證據，指出目前已有全班同學的簽名，證明沒有體罰周同學。

少年母親聲淚俱下表示，從兒子好友的口中得知，兒子去世前曾被要求當全班同學面前下跪，還疑似因為遲到被罰做500個深蹲；事發後聯繫班導師，卻都沒有獲得回應，對方頻頻迴避，且到警局報案，但都沒有派出所立案，求助無門。

對此，校方否認，指若真的叫少年做500個深蹲，那他怎麼還能走回家呢，除此之外也沒有下跪一事；副校長拿出學生蓋的手印、簽名，證明沒有體罰學生，「少年的家屬還找了人打班導師，更開口要了100萬元（約新台幣433萬）。」

少年母親則否認，「我的兒子只值100萬嗎？」雙方各說各話。而警方則表示，確實有接到報案，但具體情況仍在調查中。

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