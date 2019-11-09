鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

▲「鐵道旅遊館」首登旅展。（圖／觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

2019年ITF台北國際旅展從8至11日盛大展開，鐵道迷千萬別錯過首次現身的「鐵道旅遊館」，現場不僅有機會吃到免費台鐵便當，集集鐵道小鎮漫遊套票限量下殺5折，滿額還能拿到縮小版集集迴力車，不管優惠價格還是贈品都誠意滿點，讓鐵道迷一次滿足。

近年來掀起鐵道旅遊熱潮，為推廣台灣鐵道觀光，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處首度參與旅展，在展內設置鐵道旅遊館，攤位號碼為「J2309」，結合台鐵、高鐵、桃捷等鐵道資源，串聯食宿遊購行五大觀光元素，更邀請日本東武鐵道、美國旅遊推展協會進駐，帶給參展民眾豐富精彩的旅遊資訊。

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亮點一，集集鐵道小鎮漫遊套票「下殺5折」買一波

日管處與旅行社合作，共同推出「集集鐵道小鎮漫遊套票」經典版及車埕+版，旅展限定買一送一限量50套，其他業者也都推出各式優惠鐵道旅遊商品。

▲快來鐵道旅遊館朝聖。（圖／翻攝自臉書再發現。動感日月潭!）

亮點二，消費滿500元，即送鐵道迷瘋搶「縮小版集集迴力車」一輛

集集彩繪列車亮黃色車殼令人印象深刻，現在推出縮小版集集迴力車，就像被縮小燈不小心照到一樣，超Q外型日前已經引起話題。日管處表示，只要消費滿500元，即可獲得一輛限定版迴力車，滿1000元獲得兩輛，以此類推，每人最高上限是2000元送四輛，每日僅送出200台，要搶要快。

▲▼超Q縮小版集集列車。（圖／日月潭風管處提供）

亮點三，集集彩繪列車車廂現身旅展，迷你列車打卡牆拍起來

展場重現今年最夯話題「國立集集美術館」彩繪列車，讓民眾可彷彿實地搭乘台鐵集集支線，更有展示牆陳列多種迷你列車。日管處表示，以集集彩繪列車為設計概念，以車廂模擬在現場重現，讓參展民眾可以坐在裡面，感受彩繪列車情境。

▲▼旅展重現「國立集集美術館」彩繪列車，超好拍。（圖／觀光局提供、記者胡順惠攝）

亮點四，豐富舞台活動、集章活動換扭蛋，鐵道文創小物免費帶回家

日管處表示，民眾集滿4個章即可轉1次扭蛋，有機會帶走東武 SL 大樹便當盒、列車積木、可愛迴力車及其他多種精美鐵道文創商品。另外，展期每日都有豐富的舞台活動，像是鐵道職人分享會邀請台鐵、高鐵等職人分享趣聞逸事；網紅廷廷及多位達人也到現場分享鐵道的旅遊樂趣新玩法；每日更有鐵路便當限量免費嚐等，熱愛鐵道旅行的你，千萬別錯過。

▲鐵道迷千萬別錯過。

展館資訊

展館地點：台北南港展覽館一館 1 樓 鐵道旅遊館（編號：J2309）

展覽日期：2019 年 11 月 8 日至 11 日

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