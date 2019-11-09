　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼「鐵道旅遊館」首度現身旅展。（圖／觀光局提供）

▲「鐵道旅遊館」首登旅展。（圖／觀光局提供）

記者胡順惠／台北報導

2019年ITF台北國際旅展從8至11日盛大展開，鐵道迷千萬別錯過首次現身的「鐵道旅遊館」，現場不僅有機會吃到免費台鐵便當，集集鐵道小鎮漫遊套票限量下殺5折，滿額還能拿到縮小版集集迴力車，不管優惠價格還是贈品都誠意滿點，讓鐵道迷一次滿足。

近年來掀起鐵道旅遊熱潮，為推廣台灣鐵道觀光，交通部觀光局日月潭國家風景區管理處首度參與旅展，在展內設置鐵道旅遊館，攤位號碼為「J2309」，結合台鐵、高鐵、桃捷等鐵道資源，串聯食宿遊購行五大觀光元素，更邀請日本東武鐵道、美國旅遊推展協會進駐，帶給參展民眾豐富精彩的旅遊資訊。

請繼續往下閱讀...

亮點一，集集鐵道小鎮漫遊套票「下殺5折」買一波

日管處與旅行社合作，共同推出「集集鐵道小鎮漫遊套票」經典版及車埕+版，旅展限定買一送一限量50套，其他業者也都推出各式優惠鐵道旅遊商品。

▲▼鐵道旅遊館現身台北旅展。（圖／翻攝自臉書再發現。動感日月潭!）

▲快來鐵道旅遊館朝聖。（圖／翻攝自臉書再發現。動感日月潭!）

亮點二，消費滿500元，即送鐵道迷瘋搶「縮小版集集迴力車」一輛

集集彩繪列車亮黃色車殼令人印象深刻，現在推出縮小版集集迴力車，就像被縮小燈不小心照到一樣，超Q外型日前已經引起話題。日管處表示，只要消費滿500元，即可獲得一輛限定版迴力車，滿1000元獲得兩輛，以此類推，每人最高上限是2000元送四輛，每日僅送出200台，要搶要快。

▲▼超Q縮小版集集列車。（圖／日月潭風管處提供）

▲▼超Q縮小版集集列車。（圖／日月潭風管處提供）

▲▼超Q縮小版集集列車。（圖／日月潭風管處提供）

亮點三，集集彩繪列車車廂現身旅展，迷你列車打卡牆拍起來

展場重現今年最夯話題「國立集集美術館」彩繪列車，讓民眾可彷彿實地搭乘台鐵集集支線，更有展示牆陳列多種迷你列車。日管處表示，以集集彩繪列車為設計概念，以車廂模擬在現場重現，讓參展民眾可以坐在裡面，感受彩繪列車情境。

▲▼「鐵道旅遊館」首度現身旅展。（圖／觀光局提供）

▲▼旅展重現「國立集集美術館」彩繪列車，超好拍。（圖／觀光局提供、記者胡順惠攝）

▲▼「鐵道旅遊館」首度現身旅展。（圖／記者胡順惠攝）.jpg OK

▲▼「鐵道旅遊館」首度現身旅展。（圖／記者胡順惠攝）

亮點四，豐富舞台活動、集章活動換扭蛋，鐵道文創小物免費帶回家

日管處表示，民眾集滿4個章即可轉1次扭蛋，有機會帶走東武 SL 大樹便當盒、列車積木、可愛迴力車及其他多種精美鐵道文創商品。另外，展期每日都有豐富的舞台活動，像是鐵道職人分享會邀請台鐵、高鐵等職人分享趣聞逸事；網紅廷廷及多位達人也到現場分享鐵道的旅遊樂趣新玩法；每日更有鐵路便當限量免費嚐等，熱愛鐵道旅行的你，千萬別錯過。

▲▼「鐵道旅遊館」首度現身旅展。（圖／記者胡順惠攝）

▲鐵道迷千萬別錯過。

展館資訊

展館地點：台北南港展覽館一館 1 樓 鐵道旅遊館（編號：J2309）
展覽日期：2019 年 11 月 8 日至 11 日
活動詳情點我看更多

ET快訊
台中3屍案少婦「21歲產女」遇家暴！離婚做八大　遭初戀男友掐
今起3天中部以北下探14℃！菲東方海面有擾動　發展成颱機率高
「Her」超任性下殺3.8折起！保養品、零食通通有
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

今起3天「中部以北下探14℃」！菲東方海面擬有擾動生成　發展成颱機率高

鞋迷排隊仰天狂睡6小時！他驚勸「這是銀行門口」　千人笑瘋神推測

氣質果然不同！北韓「女性時尚雜誌」曝光　網驚：是古典優雅

螞蟻人注意！好市多「焦糖脆片聖代」上架…網一吃驚呆

影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

教育部台南市聯絡處　在六信辦校園拒毒宣導

豐原站智慧監控遭爆「大陸生產」　台鐵：資安疑慮未解不使用

有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

仁醫隔空領獎！怕病患撲空留院看診　張昕煥以LINE領獎了心願

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

正妹苦於長短腳痛到無法走路... 整脊師「咔咔」解決！她：太瘋狂

驚世奧客叫外送「煎蛋不要煎」　店員忙20分鐘慘收負評：不用心

超猛父子「圍剿」巨無霸蜂窩 徒手挑虎頭蜂...還活吞蜂蛹！

日女計程車上丟手機...語言不通　暖警幫找手勢狂轉「國台英全開」

陸籍女友帶隊榨乾500萬家產 89歲翁落桃色陷阱：她很愛我

鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

今起3天「中部以北下探14℃」！菲東方海面擬有擾動生成　發展成颱機率高

鞋迷排隊仰天狂睡6小時！他驚勸「這是銀行門口」　千人笑瘋神推測

氣質果然不同！北韓「女性時尚雜誌」曝光　網驚：是古典優雅

螞蟻人注意！好市多「焦糖脆片聖代」上架…網一吃驚呆

影／蔡依林見證16年「他們」的愛情！伴侶成植物人...憾：等不到合法結婚

教育部台南市聯絡處　在六信辦校園拒毒宣導

豐原站智慧監控遭爆「大陸生產」　台鐵：資安疑慮未解不使用

有穩定工作，不代表找到人生突破口！自愛工作室Kaka從玻璃藝術找到自我價值

仁醫隔空領獎！怕病患撲空留院看診　張昕煥以LINE領獎了心願

汐止碰瓷哥「衝躺雙黃線」失敗搥地　網驚曝：這人我認識、他不缺錢

歐陽娜娜日常必備的4款愛用護唇膏　其中竟有平價萬用神器

鐵道套票5折、買500元送超Q集集迴力車！「鐵道旅遊館」旅展必看4亮點

約床戰沒問「安安你好幾歲」　新北男搞大肚子驚：她才15歲

遛狗姨被劇毒虎蛇咬4口...醫嚇歪「存活機率零」！超幸運生還

韓國瑜7200萬豪宅「犀利10問」　苦苓：你不要再靠腰了

今起3天「中部以北下探14℃」！菲東方海面擬有擾動生成　發展成颱機率高

伊斯蘭國阿富汗跨境！　塔吉克邊哨站攻擊至少17死…5名軍人加入死亡名單

GD當年買不起，長大後直接聯名！PEACEMINUSONE X AF1開搶日期曝光

囂張兄弟沒戴安全帽被開單...反罵警察「扯衣壓頭」！網嘆：沒王法

娶泰國超正變性皇后！　土豪哥曝「超幸福房事」

生活熱門新聞

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

蔡依林見證「他們」的愛情！　伴侶竟成植物人...

50K主管「想要月薪10萬」離職當外送員　一個月後超慘

16歲賺破億！蘇友謙宣布退出事業

螞蟻人注意！好市多「焦糖脆片聖代」上架

女同學失蹤「IG連3天限動」　他急報警

女兒收情書！注音間溢出「抖M屬性」萌炸

中華隊轉播見屁蛋妹　神到本尊了

汐止驚見無罩女騎士！大Ｖ領露美背超狂

鞋迷排隊狂睡6小時　他驚：那是銀行門口

駕駛掏2000元買檳榔　西施一見「指甲亮點」忘我了

北韓時尚雜誌曝　網驚：氣質不同

被男友肘擊竟治好鼻塞！　網冒大膽想法

今起3天　中部以北下探14℃

更多熱門

相關新聞

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

長榮集團聯合參展搶攻旅展商機　直飛米蘭遊瑞士現省1萬吸客

2019 ITF台北國際旅展今（8）日登場，長榮集團聯合參展搶市。長榮航空董事長林寶水指出，今年為衝刺旅展線下買氣，展場特別打造義式咖啡館專區，民眾現場購票將比線上優惠200至500元，同時祭出精品包抽獎、贈送鑰匙圈及米果、購物79折等好康，搶攻旅展商機挹注業績可期。

紐約跨年免6萬！台北旅展行程優惠

紐約跨年免6萬！台北旅展行程優惠

公主遊輪太夯！賞櫻航次標準艙完售

公主遊輪太夯！賞櫻航次標準艙完售

台北旅展開幕！4大主題館超好拍

台北旅展開幕！4大主題館超好拍

衝旅展！1元機票競標、歐美2萬有找

衝旅展！1元機票競標、歐美2萬有找

關鍵字：

鐵道旅遊館縮小版集集迴力車集集彩繪列車ITF台北國際旅展交通部日月潭國家風景區管理處

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 林志玲 金鐘獎 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 黃寶慧 火星 飛碟 許智傑 黃寶慧 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 黃寶慧 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

米砂被爆拿掉孫安佐小孩！　認：發生過關係

店家貼心給冰水！外送員想拒接嘆：必定棄單

吳宗憲《玩很大》錄4天「還是記不得峮峮」

墨西哥警捕毒梟子　亂槍報復慘死

少婦21歲產女離婚　做八大遭初戀男友掐死

奧客拿229枚1元惡整　外送員神招反殺

他那邊一直變大…褲子穿不下！醫一驗：只能切

他狠殺母子3人！高大成曝關鍵：幼嬰口鼻出血

她偷養貓爸超怒　下班見恩愛畫面傻眼

男友陪住院！護理師交接她笑噴：男友心碎

月經沒來過！24歲女那邊只有2cm…醫一驗全場驚呆

《天之蕉子》伏筆埋超深！「5分鐘彩蛋」反轉結局

謝霆鋒、王菲爆分手　公司回應了！

拜託別碰蔡桃貴！二伯揭背後原因

Amber舌戰裸男！韓星好友崩潰

更多

最夯影音

更多
李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！

李艾薇嘶吼《盛夏光年》飆三段高音　蕭敬騰爽喊：很想咬妳一下！
26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

26歲男酒駕噴飛！百萬野馬撞爛 臉朝下「五官磨平」母見屍崩潰

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

19歲女產子！棄嬰丟廢棄草地 尋獲慘被野狗啃成白骨亡...

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

彩券奇女從頭到腳「台語七字仔」　連環炮4mins超流利！網全跪了

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

惡整老媽！兒偷塞曼陀珠進可樂瓶 裝弱求助...她鄙視扭開滿臉大爆射

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETx鏡文學精選百大小說

ETx鏡文學精選百大小說

ETtoday與鏡文學聯手出擊，精選百部小說免費看到飽！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面