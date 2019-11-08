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百萬名車違規拒檢！警攔查「車窗敲不破」　尷尬繞道改敲別片窗逮人

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▲白色自小客車在南迴路段違規，拒絕盤查並將車輛橫停於道路中央阻礙交通。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▲白色自小客車在南迴路段違規，拒絕盤查並將車輛橫停於道路中央阻礙交通。（圖／記者楊鈞典翻攝）

記者楊鈞典／台東報導

日前1名男子駕駛自小客車在南迴公路連續違規超車，經巡邏員警鳴笛示意該車停車受檢，惟該車駕駛人竟將車橫停路中拒檢，導致雙向車流受阻，經員警破窗執法後恢復通車，偵詢後依違反公共危險罪移送台東地檢署偵辦。

▼員警破窗後強制抓人。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼員警破窗後強制抓人。（圖／記者楊鈞典翻攝）

台東大武警分局森永派出所員警於執行巡邏勤務時，在台9線448.6公里處發現1輛白色自小客車連續違規超車，為顧及其他用路人安全，員警鳴笛示意該車停車受檢，然該名駕駛人竟將車輛橫停於道路中央阻礙交通。期間員警多次要求駕駛下車接受盤查，並將車輛移置路旁，惟該名駕駛人均置之不理。

為避免交通堵塞，員警試圖擊破該車車窗並把駕駛人拉出，但由於車窗堅硬，一時之間竟然敲不破，最後員警李峻安繞到後側才終於成功打破車窗，駕駛這時才肯乖乖下車；過程中，李員左手掌還遭車窗玻璃碎片割傷，經送醫治療包紮後，幸無大礙。

▼為避免交通堵塞，員警將該車車窗擊破。（圖／記者楊鈞典翻攝）

▼為避免交通堵塞，員警將該車車窗擊破。（圖／記者楊鈞典翻攝）

大武分局呼籲南迴公路多為彎曲道路，請駕駛人務必遵守交通規則，切勿違規超車，避免因而發生不必要的意外，維護自身及用路人安全。

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