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單身人口攀升！各年級生保險規劃曝光　拒當下流老人

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▲單身女，獨居女，宅，黃金單身，單身漢。（圖／pakutaso）

▲台灣單身人口逐漸攀高，保險業者提醒，如何規劃保險替自己打造安穩的退休生活也很重要。（示意圖／pakutaso）

記者紀佳妘／台北報導

一年一度的光棍節即將到來，保險業者觀察，現今社會晚婚、不婚族群越來越多，儘管生活負擔較輕，容易忽略保險的重要性，因此建議應先補足健康風險的保障，隨後再逐步強化退休養老的規劃。

根據內政部戶政司人口統計顯示，2018年全台30歲以上的單身人口已正式超過600萬人，占全部30歲以上人口比例近4成，明顯已經不再是少數族群。

不少人關注單身族群的保險應如何規劃，台灣人壽表示，無論男性或女性，若為單身一族應該設法趁有穩定工作收入的時期，先把保障基礎奠定好，尤其是45歲前的青壯年單身族群，正處事業與薪水向上發展的階段，最怕碰上生病或意外，恐造成工作收入中斷，因此建議應先以醫療保險、傷害保險為主，尤其醫療保險最好加強當重大疾病或癌症發生時的保障，藉此用來補足健保不給付部分，以及住院的額外花費。

至於超過45歲的中壯年，若依舊為單身族群時，除了應強化重大疾病險及類長期看護險，同時也可考慮投資比率較高的投資型保單，或具長期儲蓄特性的美元保單、還本型意外險等，累積足夠退休金，又能轉嫁意外及疾病等風險。

另針對高齡的單身族群，台灣人壽強調，無論是因不婚、失婚或另一半不在等原因，如果在年輕時沒有購買足夠的醫療險，現在市面上有專為銀髮族設計，且投保年齡最高到80歲的保障，為避免日後無人可依靠，勢必更要添足相關保險。

台灣人壽呼籲，單身民眾在購買保險時，可以注意是否有豁免保費機制，如果不幸因疾病或意外事故導致殘廢，不必續繳保費依舊能享有原有保單的保障與權益，等於多增加了一層保障。

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