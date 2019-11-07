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保險業有新規！淨值比低於3%要增資　明年4月1日上路

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▲▼金管會主委顧立雄專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲金管會完成「保險業資本適足性管理辦法」修法草案預告，預計明年4月1日正式上路。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

為強化保險公司承擔風險的能力，金管會今（7）日宣布完成「保險業資本適足性管理辦法」修法草案預告，除了資本適足率以外，增訂資本適足率等級的劃分標準，預計明（2020）年4月1日上路。

金管會保險局公布「保險業資本適足性管理辦法」部分條文修正草案，已完成預告程序，將於近期發布。這次修法有3大重點，首先是修正保險業資本適足率等級的劃分標準，除了現行採資本適足率為認定標準外，增訂保險業淨值比率最近2期低於3%，則列入「資本不足」，若低於2%、0以上則列為「資本顯著不足」 。

再者是配合資本適足率等級劃分標準的修正，增訂每營業年度終了後3個月內，以及每半營業年度終了後2個月內，應向主管機關申報經會計師查核的淨值比率；第三是因應增訂淨值比率為輔助資本適足率的監理指標，保險業應揭露每營業年度及每半營業年度的淨值比率，且應以今年上半年度為首期的揭露。

金管會保險局副局長王麗惠表示，依照規定，列為資本不足的保險公司，將要求限期增資、提出財務業務改善計畫、限制資金運用範圍等，另外資本顯著不足的保險公司，除了可採取上述措施之外，也可解除負責人職務、命令處分特定資產等方式，因此要看該保險公司是列入甚麼等級而定。

另據統計，國內壽險業9月底平均淨值為6.94%，低於8月的7.17%。王麗惠指出，目前仍有一家保險公司淨值低於3%，不過距離年底還有一段時間，因此仍有努力的空間；另外，第4季也有2家保險公司申請增資。

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