茶文化入課程　小小泡茶師國際茶展露頭角

▲▼ 太興國小校長曾月照結合當地產業及文化，培訓小小泡茶師林昀瑩及簡惠祥，並多次獲獎受邀茶席演出。（圖／太興國小提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉太興國小為國內首批實施體制內學校型態實驗教育的創新混齡實驗小學，學區內社區產業多以台茶27號金萱茶聞名，因此茶道課程的發展更成為太興實驗小學重點特色課程之一，該校今年更由新住民二代林昀瑩及遠由台北轉學的簡惠祥於今年度南投世界茶葉博覽會中以小小泡茶師身分獲最佳茶湯表演獎。

▲▼ 太興國小小小泡茶師林昀瑩及簡惠祥受邀世界南投茶博會（圖／太興國小提供）

6年級林昀瑩家裡種茶，加上爸爸是茶農，媽媽是越南籍，從2歲開始接觸茶，自小耳濡目的她107年參加嘉義縣小小泡茶師認證通過;而4年級生簡惠祥108年也因父母親對學校教學特色方針的認同，將她由新北市轉入太興國小就讀，小小年紀的惠祥接觸茶藝社團2年，今年參加嘉義縣108年度小小泡茶師認證也順利通過。

▲▼ 太興國小多位小小泡茶師，泡起茶來怡然自得（圖／太興國小提供）

茶是太興村的重要產業命脈，茶的產業及文化是在地最豐沛的課程材料，太興國小課程中的「小小泡茶師」不僅引導學生如何製茶、泡茶，甚至還能主持茶席，使其更深入了解茶的文化;每逢貴賓來訪，學生便稱職扮演主人角色，親泡一壺由師生合作製成的金萱紅茶與來訪的朋友分享，再伴隨絲竹音樂的成就一場不凡茶湯之旅。







