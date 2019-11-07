他為了「火辣護士女友」打死癡情瓦斯工！遭判12年　時速飆破160km駕車狂逃

▲顏男（圖中）為了護士女友（圖左），活活將癡情瓦斯工（圖右）給打死。（圖／東森新聞）

記者林昱萱／台南報導

台南一名瓦斯工喜歡上一名護士，怎料卻被對方當成提款機，之後還被護士和她的顏姓男友設局釣出，被人用棍棒圍毆打死，而兩人一審被法官判刑12年，但兩人在這期間還照常結婚生子，更離譜的是，顏男日前還帶著槍、毒到處跑，甚至以時速160公里的車速狂飆逃避警方追緝，行徑相當誇張。

台南警方日前行經柳營郵局附近時，遇上3名男子拒絕攔檢，而3人以超高速160公里的車速狂飆約30公里，雙方上演一場追逐戰，隨後車子在白河交流道下自撞安全島，警方隨即上前將人逮捕，但由於當時天色昏暗，主嫌顏男摸黑逃跑，僅有同夥的吳、周兩人被捕。此外，車上還被查獲已拆解的改造手槍、毒品吸食器等。

▲顏男駕車逃逸，時速飆破160公里。（圖／東森新聞）

此外，警方查出，逃跑的顏男就是2017年率眾打死癡情瓦斯工，被判12年徒刑的主嫌，但離譜的是，顏男和他的護士女友，兩人在面對司法審判期間，還結婚生子，而顏男更是帶著毒品、槍枝到處跑，讓外界都感到相當難以置信。

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