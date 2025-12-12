　
    • 　
>
政治

訂位平台「AutoReserve」爆假訂位坑服務費　法務局：境外平台風險高

▲▼老新台菜聲明表示沒跟AutoReserve合作。（圖／翻攝臉書／老新台菜）

▲老新台菜聲明表示沒跟AutoReserve合作。（圖／翻攝臉書／老新台菜）

記者陳家祥／台北報導

近期網路出現一個訂位平台「AutoReserve」，但有民眾透過該平台預訂必比登推薦「老新台菜」，同時付了80元訂位服務費後，結果店家根本沒跟該平台合作。對此，北市政府法務局今（12日）發布消費警訊，提醒民眾，境外平台未在我國設置實體營業據點，發生爭議時出席協商調解難度高，消費者訂位前務必多加查證，以避免權益受損。

法務局說明，114年迄今雖尚未受理AutoReserve相關申訴案件，其他縣市則有接獲民眾申訴，欲取消用餐而平台不協助聯繫店家，或訂位時遭收取定金事後不予退款，才獲知該款項為平台收取的手續費，加之近日媒體報導該平台收受訂位費卻實際未與餐廳有合作關係且未完成訂位。

法務局指出，初步查證該平台為境外公司，未於我國辦理工商登記及設置實體營業據點，民眾發生相關消費爭議，實務上難以通知境外平台業者出席協商、調解會議，致消費者權益難獲保障。

法務局指出，若民眾支付訂位服務費後，卻發現餐廳無訂位紀錄，建議民眾先向訂位平台提出退款申請；若無法取得連繫或未能順利完成退費，且以刷卡方式付款者，可洽發卡銀行申請爭議款。

另外，平台事實上若未與餐廳合作，恐亦涉有詐欺之嫌，民眾得持扣款紀錄、交易畫面或平台宣稱內容等資料，向警察機關報案，以協助查明是否涉及不法。

消保官呼籲，國內餐飲業者應主動檢視有無未與該平台合作，目前已有多數店家在官網上示警消費者。此外，民眾於使用第三方訂位平台前，建議先查看評價、詳細確認是否為業者官網之系統，完成訂位後亦務必再次向餐廳確認是否成功，以免因資訊落差而影響用餐安排。

消保官補充，民眾若於境外平台交易遭遇爭議，可檢附交易紀錄、聯繫紀錄等資訊，循國際組織「跨境消費爭議網」eConsumer.gov 尋求救濟。

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

少女幫男友釣出閨蜜　左右夾擊脫她褲子性侵
林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

