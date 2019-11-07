匿名檢舉自己違規！他「大搞兩面手法」盜採7800噸砂石　挖太深、太多才被識破

▲橋頭地檢署依法將4人起訴。（圖／翻攝Google maps）

記者洪正達、林昱萱／高雄報導

一間工程公司的負責人劉姓男子和一名楊姓男子，兩人大玩「兩面手法」，先是將一批砂石堆放到河川公地上，接著又匿名檢舉，之後憑藉著被裁處勒令清除，兩人不僅將原有砂石運走，還藉機盜走大量國有地砂石，行經相當誇張。

起訴指出，劉男和楊男兩人決議盜採砂石後，又找了兩人協助，先是以其中一人的名義，將河川公地租下，並聲稱要種植香蕉，接著兩人又將砂石堆放到該地上，在假意匿名向主管機關檢舉，因此被高雄市政府裁處10萬罰緩。

兩人被裁處後，他們藉此向河川局申請砂石外運路權，之後就找來大量機具、人力開始開挖，但兩人除了將原有的砂石清運之外，還偷偷運走重達7800噸的國有砂石，準備將盜採的砂石運往大寮、燕巢、台南等地方。

兩人誇張的行徑，讓河川局巡防員感到有異，且發現開挖深度比預想還深、外運的砂石量也異常多，因此報請檢警追查，而檢警追查後，依加重竊盜、詐欺、普通贓物等罪，將以劉男為首的4人起訴。

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