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iPhone到底會不會偷個資？Apple提出九項保證

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▲▼在按下iOS 13更新前得先做好備份工作。（圖／翻攝自Apple官網）

▲Apple針對用戶隱私權提出九項保證。（圖／翻攝自Apple官網）

記者邱倢芯／台北報導

隱私是基本人權，也是Apple一直以來都強調的產品重點；不過先前有傳出Siri竊聽等事件，讓許多消費者得於Apple產品有點「怕怕的」。近期Apple更新了隱私權頁，並提出了九項保證，確保你無論要分享何種體驗、分享給誰，決定權都在於消費者自己。

Safari讓追蹤者無跡可尋：Safari瀏覽器所內建的「智能防追蹤」功能有助於阻止廣告商跨網站追蹤你。

地圖App讓你的定位足跡不留紀錄：Apple自行研發的「地圖」app 不會將你的資料與你的 Apple ID 產生關聯；你的所到之處，Apple也不會保留任何紀錄。

照片App保護你的影像：手機所內建的「照片」App 使用機器學習技術直接在裝置上整理照片，你的影像紀錄不會提供給Apple或其他人。

訊息只有你發送的對象才能看到：你與發送對象之間傳送iMessages訊息時，Apple無法讀取其中內容。

Siri了解的是你的需求，不必知道你是誰：先前Siri曾引起過一波爭議，而現在官方也保證，用戶的Apple ID並不會與Siri互相連結，而且你的請求是以隨機識別碼聯繫，並非與你的身分直接關聯。

Apple Pay買什麼都保密：無論是錢包App還是Apple Pay，消費者的信用卡和金融卡號都會經過隱藏，Apple不會保留任何能追蹤到你身分的資訊。

健康App對你的紀錄守口如瓶：活動、健康等紀錄也是現代人最在乎的一塊，這方面Apple能讓使用者自行決定哪些資訊能輸入「健康」App，哪些資訊可以分享給誰，全由用戶控制。

使用Apple登入：「使用 Apple 登入」不但讓你更方便登入App和網站，同時讓你更能掌控要分享的資訊。各款App僅能詢問你的姓名和電子郵件地址，Apple也不會追蹤你的App活動狀態或建立你的描述檔。

App Store：App Store內的App 都必須遵循Apple嚴格的準則，並通過審核。如果App想要存取使用者照片或位置等資訊，用戶會先收到授予權限的提示，同時你也能隨時變更是否分享資料。

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