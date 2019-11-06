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KK ID、KK Points登場　KKBOX推出全新服務機制

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▲▼KKBOX全新服務機制KK ID、KK Points登場。（圖／記者邱倢芯攝）

▲KKBOX全新服務機制KK ID、KK Points登場。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

音樂串流平台KKBOX為了更進一步打造兼具整合與串連的音樂娛樂體驗生活圈，在今（6）日推出全新服務機制「KK ID（KK帳號）」與「KK Points」，成為串連起各娛樂服務關鍵，實現一組帳號即享有全娛樂生活目標。

事實上，KKBOX為了打造不同的用戶娛樂體驗，在2006年率先推出亞洲唯一以民意為得獎基礎的 KKBOX 風雲榜頒獎典禮，後續陸續推動 KKTIX 電子票券服務、創立 KKLIVE 與 JUSTLIVE 就是娛樂 支持娛樂藝文活動展演、成立文創投資品牌 KKFARM、推出KKTV影音串流服務、以KKBOX大數據資料洞察消費者及產業趨勢後，創立Hip-hop與Urban音樂推廣品牌「龍虎門」、全台灣第一個整合影、音、演唱會、購物與票務的會員服務「KKBOX Prime」等，一路從音樂服務的「點」，做到跨足音樂產業鏈的「線」，並朝向佈局體驗全娛樂生活的「面」。

KKBOX總裁李明哲表示，KKBOX 成立至今15年，第二年隨即開辦KKBOX風雲榜頒獎典禮，並於2009年成為全球第一家上架iOS與Android系統的合法串流音樂App。KKBOX 打造涵蓋線上與線下、音樂與享樂、一人聽歌到萬人演唱會的全娛樂生活，「串連」已成為KKBOX紮根娛樂市場15年後最重要任務，因此今年推出全新服務機制 KK Points及KK ID，為消費者打造更進一步的音樂娛樂體驗生活圈。

KK ID於今日正式上線後，用戶可用一組KK ID串連起旗下服務，後續也將加入更多外部合作夥伴，成為用戶專屬的娛樂ID，不需再記下多組帳號及密碼，以更加優質、便利的方式，享受更多元的娛樂生活。

同時，KKBOX也同步推出娛樂生活點數回饋計畫KK Points ，只要於KKBOX旗下娛樂服務消費，不論訂閱或購買都可累積KK Points ，各項服務所累積的點數將可運用在「KKBOX風雲榜」、「熱門電影」、「偶像周邊」、「LIVE演出」、「專屬體驗」與「票券優惠」六大領域當中，體驗更為優惠的服務。

▼KK Points服務訂閱與購買皆可累點。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼KKBOX全新服務機制KK ID、KK Points登場。（圖／記者邱倢芯攝）

KK Points最大特色為「累點不設限」，訂閱與購買皆可累點，不論是訂閱 KKBOX、購買KKTIX的票或KK選物 週邊商品都可以換算點數回饋，後續也將引入更多品牌共同響應。

另外也特別訂定「會員加乘制」，保留回饋趴數給連續訂閱超過六個月的會員與KKBOX Prime會員，並提供「資深用戶回饋」，讓長期支持的資深付費用戶獨享一次性給點，KKBOX 將根據用戶累積訂閱年份發放點數回饋，於活動上線日，最高可一次享有3,000點 KK Points。

KKBOX亞太區董事總經理施盈良表示，在KK Points服務機制正式上線當下，將有超過10萬用戶，因訂閱KKBOX超過十年而獲得最高的3,000點回饋。除此之外，針對 KKBOX Prime 會員也特別推出加乘制度，連續訂閱超過6個月後，KKBOX Prime 會員可獲得5倍點數回饋。

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