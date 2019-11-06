美麗經濟引爆進博會　自然美「體驗營銷＋明星級面膜」超夯

▲東森自然美參展第二屆進口博覽會，吸引專業買主上前詢問。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

看準大陸美妝商機爆發式成長，成立47年的天然美容護膚品排在與東森集團「強強聯手」後，今年首次登陸「第二屆中國國際進口博覽會」最火熱的品質生活館，並帶來「六大系列護膚新品」亮相，以及提供「十大功能智能肌膚檢測儀」免費體驗，以「體驗營銷＋明星級面膜」和鑽石級原料護膚品，吸引專業採購商的目光。

Euromonitor資料顯示，大陸護膚品2018年零售額達2,122億元(人民幣，下同)，年增率13.2%，在商機蓬勃成長下，去年的日用消費品展區，今年正式更名為「品質生活館」，以美妝、日化用品、時尚消費品等為主，共87個國家830家企業參與，較去年增加50%，歐萊雅、聯合利華、雅詩蘭黛、資生堂、LVMH集團和東森自然美均在此設展，以「品質生活，美好未來」的主題，抓住消費者的目光。

▲▼大陸美麗商機火熱，進博會品質生活館最吸睛。（圖／記者陳政錄攝）

東森自然美本次帶來六大系列護膚新品包括奇肌無瑕活膚系列、NB-1勝肽水光標靶系列、超效保濕水光系列、積雪草煥活系列、瑞昇醫美護膚系列，以及適合年輕族群的PS美美妍系列等六大系列護膚品，滿足不同年齡族群、不同肌膚問題的需求。

本屆進博會共吸引超過50萬採購商、專業觀展者聚集，未開放一般民眾入場，旨在打造對接通路合作、B2B洽談的平台。

▲PS美美妍系列眼妝和面膜，添加益生菌達到舒緩發言、抗氧化及自由基作用，並有保濕、修淨透亮、緊緻彈性等系列滿足不同消費者需求。

今天為昨(5日)開幕式後，開放各類型採購商入館首日，一早自然美攤位就吸引大批買家蒞臨，洽談合作事宜，並體驗能夠50倍放大肌膚，並由專業美容師提供建議的「十大功能智能肌膚檢測儀」，還有自然美美妝保養品「現場一擦，立即見效」特點。

有來自上海的採購商表示，當前大陸消費者除了偏好海外品牌、注重品質外，自然美結合線上、線下的營銷模式，又能提供肌膚檢測、美容等體驗式服務，很能迎合新世代消費族群的需求。

東森自然美執行長林燕玲受訪指出，東森自然美參展首要目的是拓展通路和合作對象，一早就有不少採購商蒞臨並主動詢問產品，其中以超效保濕水光、積雪草煥活系列等詢問度最高，現場提供體驗的PS美美妍系列益生菌面膜，更有人忍不住直接現場詢價採購；另以具指標性的超效保濕水光系列為例，使用昂貴的γ-PGA原料，和各項鑽石及成分產品，亦受到年輕族群的採購代表青睞。

▲超效保濕水光系列。

本屆進口博覽會從11月5日開幕，展至11月10日，東森自然美攤位設在品質生活展區，6.1館A7-09攤位，響應進博會鎖定專業採購商的策展初衷，祭出單筆訂單按100萬到200萬元人民幣以上不等價格，提供低至3.5折的優惠折扣，和5到10%的樣品支持等優惠。

▼東森自然美第二屆進博會展位，提供肌膚檢測儀解析您的肌膚密碼，和專業的美妝保養建議。

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