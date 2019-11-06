福島「核汙水」流到台灣北方海域　環團：2019年達高峰

▲綠色和平資深核能專家蕭恩．伯尼說，若日本排放核汙水，將會影響台灣。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

綠色和平資深核能專家蕭恩．伯尼今（6日）召開抵台記者會，針對最新研究示警，福島核災後，地下水持續進入福島核電廠，更成核輻射汙水，但日本政府2020年減少核汙水計畫已確定失敗，若日本排放核汙水，將會以比原先預估更快的速度影響台灣。

伯尼表示，排放汙水最大衝擊對像是社區，尤其以日本東北各省沿岸，漁民大力反對。不幸的是，根據X. San Liang與Yineng Rong在2018年11月發表的海洋模擬數據指出，2011年從福島隨著核汙水被排入大海的「銫137」，循海流在2012年至2013年間內抵達台灣北方海域，並在2014至2019年達到高峰。

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伯尼進一步說明，雖然比起日本沿岸海域，台灣北方海域輻射濃度相對低，但模擬結果代表從福島第一核電廠所排放的汙水，將會更快影響台灣，輻射物質甚至會流到台灣北側的大陸東海，也就是長江出海口以南、大陸以東的大片海域。

▲崔愫欣認為，福島核災後續未完，對環境影響仍在持續。（圖／記者許展溢攝）



伯尼認為，福島核災至今9年的危機只是初期，後續還有很多問題沒解決，日本若決定要排放核汙水到大海中，不僅是日本，全世界政府都要一起去面對，且時間會更長更久。伯尼表示，日本這樣的行為是需要跟周遭會被影響的地區進行討論，並取得同意。更重要的是，要有正當理由解釋，汙染釋放到海洋中會造成經濟或環境等怎樣的影響。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣強調，福島核災後續未完，對環境影響仍在持續，而過去原能會都說沒影響，但數據顯示雖有不大影響，卻不是正常環境該有的狀況，因此這正是為何要選擇廢核，積極進行能源轉型的原因。

綠色和平最後呼籲原能會繼續監測日本汙水帶來的影響，政府要透過外交手段表達反對日本排放立場，尤其福島核災後，日本花費巨大時間跟金額和災後復原，而台灣正在能源轉型十字路口，應思考高風險核能是否有可行性跟必要性？