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600萬人朝聖！「再見梵谷」光影體驗展來台　3000幅畫+3層樓環繞巨幕

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▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

▲2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》讓觀者彷彿走進畫中，曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

記者林育綾／台北報導

數位展覽正夯！曾在全球巡迴超過50個城市、累積超過600萬人次參觀的《再見梵谷－光影體驗展》（Van Gogh Alive），2020年將首度來台！除了展出3000幅繪畫及素描、書信等作品，透過當檔科技珍轉換為動態影像，還有超過5公尺、近3層樓高的投影環繞巨幕，彷彿走進畫中，帶給觀者魔幻的沈浸式體驗！

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

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▲展覽將以5公尺動態巨幕展示梵谷3000張畫作與珍貴影像。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

《再見梵谷－光影體驗展》是台灣首個以世界級經典畫家為主題的沉浸式光影藝術展，透過澳洲知名策展公司 Grande Exhibitions 開發的 SENSORY4™ 投影系統，以 40 多台高畫質投影機搭配影院級環繞聲效，加上 360 度環繞式巨型螢幕所建構而成的空間，還有在李斯特、韋瓦第、舒伯特、巴哈的樂章陪襯之下，讓觀眾彷彿穿越至 19 世紀，親身體驗梵谷的創作生涯，隨之遊歷荷蘭、亞爾、聖雷米和奧維小鎮。

將梵谷的經典作品搬出美術館，包括《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》等繪畫及素描、書信等3000幅作品與珍貴影像，透過當代科技轉為動態影像，由畫框內躍入超過5公尺、近3層樓高的投影巨幕當中，打造出跳脫現實的魔幻空間。

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

▲「再見梵谷－光影體驗展」主投影區《向日葵》。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

主辦單位「JUSTLIVE 就是現場」表示，該展覽跳脫「純觀看」的形式，顛覆人們對展覽的想像，以全新角度感受梵谷，發掘與過往截然不同的視野與體驗。除了主要投影展區將帶給觀眾超越視覺的極致聲光體驗，另更規劃「認識梵谷」靜態展示區，透過《向日葵》、《星夜》、《麥田群鴉》、《杏花盛開》和《紅色葡萄園》等 13 件最膾炙人口的作品介紹，引導觀眾走入梵谷曲折而短暫的一生。

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

▲《亞爾的臥室》實景重現梵谷生前最後時光。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

「亞爾的臥室」則以現場實景，重現梵谷生前最後2年的創作時光，讓觀眾一腳踩進經典畫作之中，留下深刻紀念。而最適合親子共同參與的「繪畫區」，將透過投影方式教授素描技法，並提供畫架和紙筆，讓大人小孩一起互動臨摹，兼具娛樂性與教育意義。

▲▼2020必朝聖數位藝術展！《再見梵谷－光影體驗展》曾在全球50城市巡迴，吸引超過600萬人次。（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

▲《再見梵谷－光影體驗展》將於2020年1月15日起於台北、高雄接連展開（圖／JUSTLIVE 就是現場提供）

梵谷1853年出生，27歲才投入繪畫，短短10年間創作出超過2000多幅畫作，生前只售出《紅色葡萄園》一幅作品，彗星般短暫而傳奇的一生，卻影響了隨後一個半世紀的藝術文化，成為最為眾人所熟悉與愛戴的繪畫大師。

而《再見梵谷－光影體驗展》將帶領觀眾以當代風行的科技藝術形式，重新探索梵谷跨越時代的才華和美學成就。展覽將於2020年1月15日起於台北、高雄接連展開，目前預售票已於 KKTIX 和全台全家便利商店正式開賣。

再見梵谷－光影體驗展 Van Gogh Alive

台北場 
時間：2020 年 1 月 15 日 (三) 至 4 月 5 日 (日) 11:00 - 20:00 
地點：新光三越信義新天地 A11 館六樓（台北市信義區松壽路 11 號）

高雄場 
時間：2020 年 4 月 18 日 (六)  至 7 月 12 日 (日) 11:00 - 20:00 
地點：新光三越左營店 10 樓國際展演中心（高雄市左營區高鐵路 123 號）

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