一浪接一浪　維州驚見「海嘯雲」　或梵谷星夜靈感來源

▲杭特在維州拍到史密斯山上方湧現的「海嘯雲」 。（圖／翻攝自臉書@Amy Hunter）

國際中心／綜合報導

美國女子杭特(Amy Hunter)周二(18日) 在維吉尼亞州拍到史密斯山(Smith Mountain)上方浮現一幅罕見的奇景。當她仰望天際時，驚見一排波浪型的捲雲在天空浮現，美如圖畫。她立刻拍下照片並分享到社群網站，希望學者能為她解答「這究竟是啥米雲」？

據指出，這種獨特的現象俗稱「海嘯雲」，學名為「克耳文-亥姆霍茲不穩定性」(Kelvin–Helmholtz instability)，名稱來自兩名物理學家克耳文男爵(Lord Kelvin)與赫爾曼․馮․亥姆霍茲(Hermann von Helmholtz)的研究成果。

它是指在有「剪力速度」的連續流體內部、或有速度差的兩個不同流體的介面之間所發生的不穩定現象。通常在多風的時候出現。

它產生的條件是在平原、風速變化快的地區，由於上下兩層的風速差異大形成亂流，較輕密度的雲會往上飄，較厚的頂部拖出如水面滾滾浪潮的效果。 這種不穩定狀況常見於雲、海洋、土星的雲帶、木星的大紅斑、太陽的日冕中。

有人說，印象派大師梵谷的著名畫作《星夜》(Starry Night)，創作靈感即可能來自「海嘯雲」。 相關報導及更多照片請看這裡