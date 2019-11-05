快出去走走！到190處環境教育場...萬點綠點馬上入袋換好禮

▲秋冬綠色旅遊贈萬點綠點。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

為響應2019擴大秋冬國民旅遊，並為鼓勵民眾一同走訪全國環境教育設施場所，體驗場所中的豐富自然或人文特色，環保署今（5日）表示，從10月1日起加碼推出「出去走走 ‧ 秋冬綠色旅遊贈萬點」方案，只要全民下載QR CODE，到全國190處環境教育場所就能獲萬點綠點回饋。

環署表示，全國已有190處環境教育設施場所取得認證，各場域，包含國家公園、自然教育中心、博物館、水資源設施、濕地、農場、社區、文化及環保設施等多元類型。

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環署指出，環境教育設施場所都規劃了獨具特色的戶外教學課程，如各國家公園及林務局所屬自然教育中心依其特色及屬性，設計提供體驗自然環境、生態探索與保育等課程，博物館場域則提供人與環境、歷史文化、地球資源、科學應用等主題單元。

▲桃園虎頭山環境教育園區。（圖／環保局提供）



另外，社區型利用特有在地特色，提供社區文化、產業、生態旅遊等活動，還有各類型農場提供樂活農村、漫遊生態等課程；藉由各場域多元及豐富課程活動，期望引領學習者「從心」、「重新」體驗臺灣豐饒的自然環境與人文風采，認知環境的可貴，進而提升保護環境之正面價值與態度。

環署最後希望民眾多參與「出去走走 ‧ 秋冬綠色旅遊贈萬點」活動，目前全國電子、大潤發、愛買、萊爾富、統一超商、東森購物網等都是環保集點特約通路商，環保標章及碳足跡標籤產品超過千件品項，包括家電、清潔劑、保溫杯、文具、食品，各式各樣的日常生活用品提供會員以點數兌換。相關活動內容，可以到環保集點網站查閱。