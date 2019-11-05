女兒提告要求轉移房產　母心臟病發！怒控殺害直系親屬未遂

▲桃園市呂姓女子今年5月想取回媽媽名下房產遭駁回後再提上訴，有心臟病史的媽媽提告女兒涉嫌殺害直系親屬未遂。（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市呂姓女子今年向桃園地院提告要求移轉媽媽名下房產遭駁回，今年6月再提上訴，有心臟病史的媽媽因興訟疲累引發心臟不適，怒控女兒涉嫌殺害直系親屬未遂，呂女辯稱房產是與二姊合資購買，只是想取回應有財產，絕對沒有殺害媽媽之意；檢方以無直接證據為由，5日偵結依殺害直系親屬未遂罪予以呂女不起訴處分。

檢警調查，52歲的呂姓女子今年初對媽媽向地院提請民事訴訟，要求轉移其名下位於台北市中正區之房產，地院於今年5月審理後駁回，呂女於6月再提上訴，媽媽因屢次跑地院累得心臟不適，怒而提告呂女涉嫌殺害直系親屬未遂，母女因房產問題對簿公堂。

呂女在偵訊時否認絕無有殺害媽媽之意，辯稱該筆房產是她與二姊合資購買，她只是想取回應有財產，但媽媽卻認為因此引發心臟病，懷疑想藉興訟有殺害直系親屬之嫌，主因她提起民事訴訟。

檢方認為，呂女與媽媽有財產糾紛，但秉持憲法保障訴訟權，依法對告訴人提起民事訴訟以釐清紛爭，此屬訴訟權利之合法行使，難以與殺人手段等同視之；另外，檢方調閱呂女媽媽至桃園某醫院就診紀錄，自2017年10月起至有陸續至醫院就診紀錄，醫師診斷證明有第二型尿病、高膽固醇血症、未合併心臟衰竭之高血壓心臟病等因素，難以與呂女媽媽所提涉嫌殺害直系親屬未遂相關罪嫌，再查並無其他積極證據，檢方偵結依殺害直系親屬未遂罪予以呂女不起訴處分。

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