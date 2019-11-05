男嘴砲女同事「好久沒做了有點想」　人妻提告通姦又撤告

▲桃園市吳姓男子與黃姓女同事在Line中閒聊「好久沒做了有點想」，被妻子發現怒而提告，後對丈夫撤告，檢不起訴。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子曾傳Line給黃姓女同事「好久沒做了有點想、妳還欠我三十幾次」等露骨性暗示訊息，吳妻無意間發現後質疑2人有染怒而提告通姦，但事後又對吳撤告，吳、黃2人堅稱絕無性行為，只是開玩笑；檢方認為對話內容並未提及性行為與其他證據，5日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，51歲吳姓男子與34歲的黃姓女子為公司同事關係，今年吳男曾傳LINE訊息給黃女「好久沒做了有點想」、黃女則回覆「做臉、做蛋糕、做啥」，吳男又傳「妳還欠我30幾次」，黃女回「什麼東西30次？」吳男則回「沒事」，黃女再回「30幾次是賞巴掌喔」等內容。

吳男之妻無意間查出上述對話，還發現吳男曾經與黃女及其兒子共同出遊，因此認定雙方之間有姦情因此提告2人涉及通姦罪，但事後又對吳男撤告。



吳男與黃女2人在偵訊時否認有涉及相姦罪責，吳男辯稱Line之間對話只是2人互開玩笑，絕對沒有發生過性行為，黃女說，吳男曾與她與兒子一同出遊過，對話內容只是閒聊、開玩笑。

檢方認為，2人之間對話內容未提曾發生性行為，吳妻也未曾見過2人親密關係，雙方坦承曾出遊過，言談之間有曖昧情事，頂多證明2人交情已逾同事或朋友，吳妻事後已撤銷對吳男告訴，根據法條自應為不起訴處分，檢方偵結予以不起訴處分。

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