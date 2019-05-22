【見龍化工兄弟爭產】長子拒受訪：盼給法院純淨審判空間

▲見龍化工爭產案，長子判給審判純淨的空間。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

全球最大保麗龍（發泡聚苯乙烯）原料廠「見龍集團」，創辦人廖有章於生前知悉罹病後，於生前即已安排長子作為接班人，欲將集團經營傳承接棒予長子，然不及於生前預留遺囑，於其逝世後，次子爭奪集團經營主導權，引發兩個兒子在遺產及經營權上演爭奪大戰，官司纏訟迄8年之久。隨著台北地院最新判決出爐，判決以弟弟廖文鐸為首的和橋實業（見龍化工）公司派敗訴後，最近財經紙媒相繼刊出廖文鐸及公司派內部人員接受專訪的報導，據熟悉遺產及經營權糾紛的律師指出，從文章內容觀之，會讓人產生長子廖振鐸眾叛親離的不當聯想，進而欲藉此影響目前繫屬最高法院乃至高等法院的多件官司審理。

相較弟弟廖文鐸的動作頻繁，廖振鐸則極為低調，不願對雜誌報導多做回應，記者透過管道欲進行專訪也被婉拒，不願對最近台北地院的勝訴民事判決表示看法。

廖振鐸的友人表示，儘管最近的雜誌報導內容與事實有著極大出入，例如完全未提及創辦人已於生前安排長子為集團接班人之事實、於報導錯誤指稱繼承已完成分割等。據友人了解，法院的訴訟也已駁回弟弟這一方的遺產分割聲請，但廖振鐸至今卻沒有要求媒體進行更正，目前仍專注在本業的經營。對於父親身後衍生的爭產官司，廖振鐸秉持一切依證據與事實說話的立場未曾改變。廖振鐸友人透露，廖振鐸相信司法，為了給司法審判一個純淨的空間，他不願，也不會去操作或意圖影響審判，一切交給律師處理。

法界人士指出，每每企業界發生經營權糾紛，或類似本案的家族爭產官司，像廖家大兒子廖振鐸的低調以對，不願隨之起舞的作法相當罕見。由於下個月是股東常會開會的旺季，去年和橋實業召開的股東會最近才遭台北地院判決全部決議不成立，再加上，和橋實業董監事任期也將於今年屆滿，廖文鐸一方的公司派，近來在媒體的頻繁發言，再度讓外界有諸多聯想。

