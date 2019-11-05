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火車要撞過來了！轎車硬闖平交道卡在鐵軌中　他以霸氣舉動救人

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記者陳雕文／桃園報導

噹噹噹噹…日前桃園一部列車即將經過平交道，有轎車疑似想搶快闖過，不理警示音加速前行，殊不知在其開上平交道時，欄杆剛好降下！轎車急忙剎車，卡在鐵軌中央進退兩難。後方熱心民眾見狀，趕緊上前將欄杆抬起，讓搶快的轎車得以倒退，且一回到馬路，就看到列車高速駛過，令眾人直呼，「好險！」

▲▼吳秉霖。（圖／吳秉霖授權提供）

▲轎車卡在平交道上，進退兩難，駕駛驚慌不知所措。（圖／吳秉霖授權提供）

熱心民眾表示，當時看到轎車卡平交道，第一時間是在想，「怎麼副駕駛座的乘客沒下來幫忙移欄杆」，但又看到火車就在不遠處，再不上前幫忙會有危險，因此他下車把欄杆舉起來，讓車能順利後退。

▲▼吳秉霖。（圖／吳秉霖授權提供）

▲熱心民眾吳秉霖迅速上前將欄杆抬高，讓轎車得以倒退。（圖／吳秉霖授權提供）

據了解，轎車裡乘坐兩人，由女兒開車，年邁的母親坐在一旁，成功得救後，按下車窗跟熱心民眾致意。記者調查，抬杆救人的民眾本名吳秉霖（39歲），在法蘭德設計公司擔任總監，擁有15年的豐富資歷，熱心的他平時還會以超低價（有時連工資都不收了）幫家境清寒的住戶修繕房屋！

▼車倒回馬路，過沒幾秒後列車高速駛過，眾人直呼，「好險」。（圖／吳秉霖授權提供）

▲▼吳秉霖。（圖／吳秉霖授權提供）

●4年前的一件事，開啟他熱心助人的路

吳秉霖表示，「當年有一名業主出資30萬請我進行房屋的修繕，該房屬於業主之親戚的，而那名親戚是一個25歲的女生，其父母雙亡，她努力工作照顧2個弟弟（一個在念大學，另一個有智能障礙），3人住在極為破舊的房子裡。」

▲▼法蘭德設計公司擔任總監吳秉霖。（圖／記者陳雕文攝）

▲法蘭德設計公司總監吳秉霖。（圖／記者陳雕文攝）

吳秉霖說，「到了內壢的現場看，房子在一塊畸零地上，雖為2層的透天厝，卻是由磚瓦構成，屋齡大約30年，整體非常破舊（充滿壁癌、黴菌、處處漏水），業主出的錢只能局部修繕，但了解姐姐照顧2弟弟的辛苦後，我決定動用公司資源！」

▲▼吳秉霖。（圖／吳秉霖授權提供）

▲修繕設計圖。（圖／吳秉霖授權提供）

吳秉霖解釋，「我們公司規劃設計圖、運用儲放的建材、添購不足的材料、請工班負責水電等勞力的部分。整個修繕工程，是業主出資的30萬，加上公司自掏腰包的40萬，最後順利完成。」

吳秉霖分享，「過去在裝潢時，有些大戶最後會認為某些設備是多的、不需要的，那麼公司就會派人拆除後儲放。這些未用到的物資（比方衛浴、馬桶、傢俱等）雖然不是名牌，但都是全新的。」

●盡力幫忙

吳秉霖提到，「現在有住戶需要幫忙，我們基本上只會請民眾支付工資，但若是家境清寒者，連工資都不收了；後來也有其他業主會來跟我們說，哪裡有人需要協助，所以這幾年來又幫了幾戶人家進行修繕，至於實際戶數則沒有去算，因為數字不重要，也不想刻意記錄，自己沒有多偉大，只想盡力幫忙。」

因為4年前的修繕案，吳秉霖更懂得善用庫存建材幫助人，這份熱心也隨時間內化成一種生活態度，已不只是修繕；看到卡在平交道進退兩難的轎車，他顧不得列車即將通行，主動上前抬高欄杆。雖然事後謙虛地說「只是舉手之勞啦！」也再次驗證，台灣最美的風景是人！

不再眷戀青春，因為我持續擁有

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▼往後的日子，吳秉霖依舊會帶領團隊幫助民眾修繕。（圖／記者陳雕文攝）

▲▼吳秉霖。（圖／記者陳雕文攝）

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