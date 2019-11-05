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運動族手握「綠綠一支」上IG熱門標籤？網推額外效果：「一錠」戒掉手搖飲

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▲▼運動,上班族,草本,發泡錠,博世特益木發泡錠。（圖／取自IG）

▲為人體補充維他命、礦物質，同時添加多種草本精華的發泡錠飲，刮起IG最新運動保養風潮。（圖／取自IG）

消費中心／綜合報導

過去減肥風氣盛行，人們往往採取激烈的節食方法，寧願少吃也不願多動，希望簡單就能達到理想體態。但不到短短幾年間，原本要人三催四請的運動習慣，慢慢建立了起來，人們對於「健康體態」這件事也有更多正確觀念，例如良好的新陳代謝，也是讓身形更健康輕盈、身心也活力滿滿的關鍵之一，而良好的運動習慣就是提升基礎代謝率的關鍵。

不少運動族喜歡在網路社群分享流汗後的舒爽，看著經過一次次運動的自己，皮膚變得透亮，人也變得更有朝氣，更有滿滿的成就感油然而生。不過近來有網友眼尖發現，最近IG上的運動PO文，有個hashtag「#神助攻博世特BOOST」重複看過許多次，點開發現竟然是被提到快破1,000則的熱門標籤。看了幾則PO文和搭配的標籤後發現，這群運動族群手上不約而同拿著的是近來很夯的「發泡錠」。

過去大家既定印象中的發泡錠，不外乎是補充維他命C的生活幫手，但發泡錠溶於水、讓身體好吸收的特質，現在更被廣大運用了，如今不僅多了礦物質可補充，在IG掀起新潮流的「博世特益木發泡錠」還添加多種草本精華，額外幫身體補充多種元素。

▲▼博世特益木發泡錠。（圖／記者湯興漢攝）

▲博世特BOOST推出2款益木發泡錠（紫瓶、綠瓶）與1款亮顏發泡飲（粉紅瓶），為運動族、上班族甚至女性補充元氣。（圖／記者湯興漢攝，下同）

共有美國蘋果、加州葡萄2種風味的「博世特益木發泡錠」，擁有一般發泡錠基本的6大維生素與礦物質，包括維生素A、維生素B2、維生素C、維生素E、鋅和硒，更另外添加了東方養生常見的人蔘、黃耆、金銀花，以及西方的接骨木莓、紫錐菊，這5種草本精華。運動後飲用，舒爽的氣泡讓人瞬間恢復活力，上班族忙於工作、熬夜、覺得身體「虛累累」的時候，丟一錠發泡錠到水杯裡，瞬間不只有視覺感超療癒的陣陣氣泡，隨之而來還有淡淡甜蜜香氣，飲用時還嚐得到微甜口感，讓人心情大好，喝完一杯又能再繼續打拚或安穩休息。

▲▼博世特益木發泡錠。（圖／記者湯興漢攝）

▲發泡錠一入水中，馬上溶解、湧出陣陣氣泡，光用看的就很療癒身心。

不論何時何地，都能方便暢飲的發泡錠，除了為飲用者注入滿滿活力，多種元素也會順著水分進入體內，吸收後再維持人體機能。當身體處在良好循環中，就算面對忙碌生活，也有精力來場流汗運動，促進良好代謝。

▲▼博世特益木發泡錠。（圖／記者湯興漢攝）

▲益木發泡錠飲不限定運動後飲用，每當商務繁忙、旅行出差或為考試工作而熬夜，簡單「一錠」為身心注入多種元素與活力。

這款發泡錠備受網友歡迎的關鍵還包括無防腐劑、不含人工的阿斯巴甜，同時也主打以天然草本原色顯現、保留果汁口感，讓運動族不只喝保養，更有人因為發泡錠酸甜的氣泡口感而從此愛上，進而無痛戒掉手搖飲，讓網友笑稱完全始料未及，大推「另類效果」顯著。針對愛美的女孩，也有以粉紅色瓶身、「日本草莓」風味設計的「博世特亮顏發泡飲」，讓過去青筍筍、白慘慘的肌膚，也有機會重拾好顏色。想為原本慵懶、提不起勁的生活，多添一些邁步向前走的力量，多種風味的發泡錠飲讓人輪著喝也不會膩，難怪許多網友收編「博世特益木發泡錠」，替生活增添正能量，Handle斜槓人生也沒在怕。

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關鍵字：

運動上班族草本發泡錠博世特益木發泡錠

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