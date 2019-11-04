上海進博會5日正式開幕　本屆「5大亮點」一次看！

▲第2屆進博會11月5日至10日在上海國家會展中心舉辦。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者劉亭／綜合報導

第二屆中國國際進口博覽會（進博會）將於5日於上海正式開幕，來自150多個國家和地區的3000多家企業共襄盛舉，規模更勝去年。今年的五大亮點，包含參展企業數量增加，更多新產品將亮相...等。

根據《新華社》報導，本屆進博會亮點一「展商」，世界500強和行業龍頭企業超過250家，LVMH、資生堂等各領域知名跨國企業紛紛加入。中國國際進口博覽局副局長孫成海說，「絕大多數參加了首屆進博會的世界500強和行業龍頭企業，都積極參加第二屆。其中半數以上企業參展面積有所擴大。」

亮點二「產品」，越來越多的最新科技和產品在此實現「全球首秀」，本次企業展設置科技生活、汽車、裝備、醫療器械及醫藥保健、品質生活、服務貿易、食品及農產品等7個展區，展覽面積由過去的27萬平方米增至33萬平方米。

孫成海說，第二屆進博會首發的新產品、新技術預計將超過首屆。比如在科技生活展區，魔術吸油煙機、量產的折疊屏手機等最新產品將讓觀眾一飽眼福。醫療器械及醫藥保健展區的抗癌產品、康復器械是突出亮點，其中包括世界上最細的胰島素注射針、手術機器人、感光變色隱形眼鏡等一批新技術、新產品。

亮點三「交易」，「買手團」有望超50萬人，首屆進博會意向成交額578.3億美元，從初步的摸底情況看，大部分交易團的完成合同率超過90%。在進博會上出手的不僅是中國買家，境外採購商的數量也在快速增長。第二屆進博會的境外專業觀眾報名註冊已超過7000人。

亮點四「交流」，虹橋國際經濟論壇共商世界經濟重大消息，進博會是集展覽、交易、論壇、人文、外交等活動於一體。第二屆虹橋國際經濟論壇主題為「開放創新、合作共贏」，由開幕式主論壇和五場分論壇組成，五場分論壇議題分別為「開放、規則和營商環境」、「人工智慧與創新發展」、「世貿組織改革和自由貿易協定」、「數位化時代與電子商務創新發展」和「70年中國發展與人類命運共同體」。

亮點五「服務」：49家平臺對接進博會，在進博會舉辦地國家會展中心（上海）所在的虹橋商務區，一座總建築面積達5.1萬平方米的B型保稅物流中心已經落成。運用「前店後倉」的業務模式，交易中心説明世界各地的優質商品以更快的速度、更優惠的價格進入中國市場。

▲東森自然美日前舉行了進博會產品發表會。（圖／東森自然美提供）

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