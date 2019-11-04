「5＋3=？」兒總算錯　母一問才知「他看得見數字顏色」

▲ 女網友與兒子都能看見每個數字的顏色。（示意圖／翻攝自pixabay）

實習記者羅明輝／綜合報導

你看得到數字的顏色嗎？在你眼中，每個數字分別是什麼樣的顏色？最近日本有位母親就在推特分享了自己孩子的有趣故事，指其兒子每次在運算「5+3等於多少？」的時候，總是會馬上就回答「7」，這讓她困惑不已，詢問兒子原因後，這才明白原來這些數字在兒子看來，竟都有各自的顏色。

女網友「@nmd_mnd」10月28日在推特發文表示，自己的兒子在做數學題時，唯獨每次都會把「5+3」這一題算錯，回答成「7」。出於好奇之下，她詢問兒子到底是怎麼算的，這才明白原來兒子一直都是用一種特殊的「聯覺」現象來解題。

請繼續往下閱讀...

女網友提到，「兒子在看題目時，這些數字在他眼裡都其實都是彩色的，也就是所謂的『聯覺』現象。因為我本身也能看見數字的顏色，所以我很快就理解他的情況。拿我自己來說，我眼中的5是深綠色的，3是黃色的，所謂的5+3，以聯覺來說，也就是深綠色與黃色混和在一起，就會變成黃綠色，也就是我眼中7的顏色。」明白了兒子是用「顏色」來解題後，女網友隨即提醒兒子，「要把注意力放在數字本身，不要被它的顏色騙了！」

▲ 網友在貼文下方分享自己眼中看到的數字顏色 。（圖／翻攝yuki_obuchi推特）

這則特別的推文獲得了超過6200人按讚、430人分享，許多也有「聯覺」的網友也紛紛下面留言分享經驗，「我也能看見數字的顏色，像是8是磚紅色的，不過每個人眼中的顏色都不一樣。」、「我的話有點不太一樣，每個數字對我而言都有專屬的形象與性別，像是1是個樸素的男子、2是個可愛的女孩…這也算是聯覺嗎？」、「我也有聯覺，看到數字、甚至是聲音，都能感受到不同的顏色，其實藝術大學裡有很多這樣的人，有些人還能看到他們的形狀、味道，甚至摸起來的感覺。」、「我的兒子也有聯覺，他看人、姓名和音樂都是有顏色的，但因為我沒有，所以我很難想像他的思維。」

聯覺（Synesthesia）又稱作共感覺、通感或聯感，是一種具有神經基礎的感知狀態，意思是一種感官刺激或認知途徑會自發性、非主動的引發另一種感知或認識。根據估算，平均每23個人中，就有1人擁有聯覺。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

