鬼月穿搭2地雷色！她遊陰宅「挑O色衣服」惹怒祂們　被拍屁股留黑掌印

▲命理專家提醒，紅色衣服盡量避免。（示意圖／StockSnap）

網搜小組／鄺郁庭報導

農曆七月「鬼門開」，傳統上有許多禁忌，每個地區也有各自的風俗習慣，不管是食衣住行育樂，都有一些眉眉角角要小心。命理專家謝沅瑾就提醒，避免在鬼月穿「這2種」顏色的衣服，一個可能會觸怒好兄弟；另一種則可能影響人的氣場，氣場太弱容易就遇上祂們。謝沅瑾也建議，這個月可以多穿亮色系的衣服。

本站日前報導《鬼門開30個禁忌一次看！朋友叫別只轉頭...搭末班車「最陰子時」被跟回家》，列出30個禁忌，讓大家有個警惕，能平安度過這個月。而除了這些禁忌，根據《聯合電子報》報導，這個月挑衣服也要小心，不是每種顏色都適合農曆七月穿出門。

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▲黑、暗色系的衣服也要避開。（示意圖／Pakutaso）

易經命理專家謝沅瑾就提醒，紅色還有黑、暗色系的衣服不要穿，其中紅色是屬於喜氣的顏色，「這個顏色非常容易觸怒好兄弟，應該要避免在鬼月穿」。謝沅瑾透露，香港、澳門人相當嚴謹遵「紅色會觸怒好兄弟」的說法，並分享一則傳聞，說之前有一群年輕人到陰宅探險，有女子穿著紅色衣服前往，被好兄弟拍了一下屁股、留下黑色掌印。

另外，黑、暗色系衣服容易影響人體氣場，當人的氣場薄弱，就容易遇上好兄弟。那麼該穿什麼色系的衣服呢？謝沅瑾老師建議，亮色系、看起來活潑有朝氣的衣服都是很好的選擇，像是黃色、亮橘色、淺色系衣服都可以。

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▼命理專家建議，可以穿淺、亮色系衣服。（示意圖／pakutaso）