「只會撒錢收屍」...教團轟教育部淪大學退場處理中心

▲全教總指出，針對教育議題，國、民兩黨總統參選選人至今皆「已讀不回」。（圖／全國教師工會總聯合會提供）



記者許展溢／台北報導

全國教師工會總聯合會今（4日）舉行記者會指出，日前陸續提出中小學冷氣、免抽籤進公托公幼兩項攸關教育等重大議題，希望國、民兩黨總統參選選人回應，但至今皆「已讀不回」，籲兩黨參選人別再裝睡，關心教育的民眾都在等一個答案。全教總並轟教育部面對高教結構許多問題，只會撒錢收屍，淪「退場處理中心」。

全教總指出，檢視現今高教問題，包括「資源逆分配窮人付出多」 、「碩博等無人學研堪憂慮」、「 產業缺人才產學也失衡」、「血汗教師多人才變奴才」和「教部只撒錢收屍成正業」。

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▲教育部遭批一直撒錢。（圖／記者崔至雲攝）



全教總理事長張旭政表示，其中高等教育的問題如此多，但政府方向卻搖擺不定，歷年來教育部面對高教問題，端出來的三大政策是撒錢、撒錢、撒錢。從五年五百億到玉山計畫，所有的解答方案就是撒錢，至於高等教育該走向公共化或商業化？該走向菁英化或普及化？似乎從來不曾在教育部被討論。

張旭政說，面對少子化，不斷有私立科大退場，處理科大退場似乎成了教育部在高等教育的主要業務，而面對少子化的浪潮，未來5年恐有40所以上私立大學退場，教育部的相關單位將名符其實的成為「退場處理中心」，處理退場成為高教行政的主要工作，也實在夠悲哀了。

▲張旭政說，我國高等教育有許多結構上的問題。（圖／記者許展溢攝）



全教總根據學者研究指出，我國大學的入學狀況恰好和公平性相違背，高收入家庭子女進入頂尖公立大學的機會遠比中低收入家庭高；而頂尖公立大學不僅收費低，每生享有的資源也高。反之，中低收入家庭子女進入私立大學的比例高，不僅學費高，可享有的資源也低，形成「越富有得到越多，越貧窮付出越多」的不公平現象，也造成了階級的穩固。在高中升學率接近九成的情況下，幾乎每位學生都會念大學，如何營造高等教育受教的公平性，以打破階級穩固現象，是總統應該關注的。



全教總強調，我國高等教育有許多結構上的問題，在在顯示高等教育在往不好的方向進行，而這些問題必須用國家的力量方可處理，最後還是要請問總統參選人該如何解決？

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