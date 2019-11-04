佛州18歲高中生IG出價300萬找殺手　嗆殺教職員「想盡快消除他」

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

美國佛羅里達州高中生戈弗雷（Nicholas Godfrey）日前在Instagram向同學傳送訊息，聲稱「我需要一名可以殺死某人的人」，並以美金10萬元（約新台幣300萬元）為報酬，引誘對方動手殺死一名教職員。由於戈弗雷頻頻強調自己不是在開玩笑，佛州警方獲報後很快就從IP位址找到人，後續將以教唆殺人罪起訴。

▲戈弗雷就讀的高中。（圖／翻攝自Google地圖）

根據《福斯新聞》報導，18歲的戈弗雷是哈德遜（Hudson）費瓦伊高中（Fivay High School）的學生，他在上週四（10月31日）被指控，涉嫌以美金10萬元為報酬，教唆同校同學擔任殺手，企圖傷害某教職人員。

調查人員表示，戈弗雷先是透過Instagram傳送訊息給同學，內容包含「我需要一名可以殺死某人的人」、「沒有在開玩笑，我希望能盡快消除他」，由於他不斷強調自己是認真的，這才引起同學懷疑並通報校方。

▲戈弗雷利用Instagram尋找目標對象。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

警方獲報後很快就循線找出發文者的IP位址，接著親自前往住家逮人。戈弗雷見警察找上門，沒有多加辯解便坦承犯案，同時交出做案用的手機。

費瓦伊高中校長瓊斯（Jason Joens）事後在臉書上PO文表示，很感謝警方及其他相關單位的幫助，才沒有真的讓憾事發生，「我們知道人們有時會在使用社交媒體的界線中感到掙扎，如實報告自己所看到的東西是很重要的，最後再次感謝全校師生的協助。」

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