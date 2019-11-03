「6包番茄醬」外送員慘遭停權12hrs　「備註一片空白」同行嘆：衰到極致

▲番茄醬示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張嘉晏／綜合報導

「免費的番茄醬最好吃。」一名外送員在臉書抱怨，日前因為店家少給2包番茄醬，害他被客人怪罪，甚至遭到客訴，被系統停權12小時。對此許多外送員都表示太誇張，「去拜拜吧」、「是不是競業玩你啊」。

「你客人你贏了...。」一名外送員在臉書粉專「靠北ubereats」中發文，他表示自己日前接到一筆麥當勞的訂單，客人雖然有向麥當勞備註要「6包番茄醬」，但是在「送餐備註」中卻是一片空白，他根本不知道這件事。

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他指出，客人收到餐點後立刻先清點番茄醬，發現少了2包後，便氣噗噗地當面表示要向客服反映，外送員沒幫忙點收就有責任。更慘的是，原PO事後還真的因為「未交付正確餐點」慘遭停權了12小時，讓他超傻眼。

▲ 外送員因為番茄醬被停權12小時 。（圖／翻攝自靠北ubereats）

貼文一出，有同行表示，麥當勞的紙袋應該有封條，外送員理應不需要再跟業者對餐一次，況且他們根本看不到備註欄寫的東西，實在無辜，「如果因為這樣停權，打電話去跟客服反應」、「你該去拜拜了，真的雖（衰）到一個極致」、「你也要說明一下」、「我也是有遇到過，很莫名其妙」、「是不是競業玩你啊」。

然而，有過來人表示，如果外送員申訴有用的話，大家就不會上網發文靠北了，「鬼打牆的客訴系統，只有我們停權，沒見過客人封號」。

其他人則是認為，為了2包番茄醬就付出如此代價，未免也太過了，「看來以後包裡也要備著幾包番茄醬了」、「少2包而已...真的有差嗎」、「那麼愛吃番茄醬，不會自己去美式賣場買一罐吃到你吐，有些人是真的需要賺錢養家才出來跑外送，幹嘛這樣搞外送員」。

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