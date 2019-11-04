2歲童墜「奧萬大吊橋」亡！疑固結點鬆脫害命　育樂課：廠商10月有目測檢查

▲男童墜奧萬大吊橋，頭部重創亡。（圖／林務局提供，下同）

記者白珈陽、林昱萱／綜合報導

南投縣仁愛鄉奧萬大森林遊樂區3日下午發生一起意外事故，一名年約2歲的孩童從70-80公尺高的奧萬大吊橋墜落，送醫搶救後宣告不治。對此，南投縣政府觀光人員指出，可能是因為吊橋護欄下方與橋面的固結點鬆開，才會造成孩童從縫隙中掉落。

據了解，男童父母帶著孩子3日前往奧萬大森林遊樂區進行家族旅遊，但男童卻不慎從橋上墜落。對此，家屬聲稱，發生事故的地點是在防護網跟橋板之間的縫隙，而目前詳細事情經過，警方仍在偵辦了解當中。

此外，依照規定吊橋護欄下方和橋面每10公分就要有一個固結點，如果調查結果最後顯示，孩童確實是從縫隙墜落，就很有可能是因為固結點鬆脫，才會進而導致憾事。

對此，育樂課楊課長表示，「8月時有去對吊橋進行安全檢查，而10月時合約廠商則有用目測的方式做檢查，但也並非是專業的橋梁檢查」而他也表示，「橋梁的設計都有符合安全規範，防護網是特別加裝的，法規並沒有特別規定這部分」。

另外，對於相關單位究責與檢討部分，楊課長則表示，「這起事故究竟是使用者使用不當 、或吊橋零件鬆脫，尚在調查釐清。」

►我沒有遲到，是時間遲到了！

【相關新聞】

2歲童「墜奧萬大吊橋」慘死！媽目睹來不及拉 家屬淚：從橋板、防護網縫隙掉下

快訊／南投2歲童「墜奧萬大吊橋」80米高空落下！頭部重創+全身多處擦傷亡

「Her」38折太殺！必買韓國卸妝霜、innisfree精華液、小恐龍麵，再送2%購物金

