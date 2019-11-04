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香港太古城血案！灰衣男咬斷議員耳朵、行刺路人...揮刀前高喊「光復台灣」

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▲香港太古城血案！灰衣男咬掉議員耳朵...揮刀前高喊「光復台灣」（圖／翻攝香港電台）

▲灰衣男猛咬趙家賢耳朵。（圖／翻攝香港電台，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港網民3日在太古城中心發起組人鏈活動，期間持對立意見的示威者互相鬥毆，引發嚴重流血衝突。期間，一名灰衣男持水果刀砍傷3名男女，甚至還咬傷民主黨區議員趙家賢的耳朵，該事件共造成5人受傷。事後，目擊者透露，該凶嫌在揮刀前曾高喊「光復台灣」。

綜合港媒報導，該案件發生在3日晚間7點半左右，一名灰衣男疑似因政治意見不同，與在場人士發生口角，隨後便突然暴怒，拿水果刀刺向身旁的3名男女，包括一對剛在商場用完餐的路過年輕夫婦。期間，該名灰衣男又撞倒了一名女子，甚至還不聽勸告，用腳踢向女子頭部，場面相當混亂。

當時在場的民主動力召集人、民主黨區議員趙家賢試圖想阻止這場鬥毆，沒想到竟被灰衣男攻擊，甚至還咬斷耳朵。據網上流出的一段現場影片顯示，灰衣男子因涉襲擊他人而遭到眾人圍毆，在場面混亂之際，他突然緊抱趙家賢的頸部，用力往對方耳朵咬下去，以至於趙家賢大量濺血。

▲香港太古城血案！灰衣男咬掉議員耳朵...揮刀前高喊「光復台灣」（圖／翻攝香港電台）

▲趙家賢耳朵被咬，大量濺血。

據悉，整起事件共造成5人受傷，而趙家賢隨後被送往東區醫院治療。星島日報指出，事後有目擊者透露，該名灰衣男攜帶刀具出，看起來是有備而來，而且他在揮刀前曾大叫「光復台灣」，之後連傷多名在場人士，甚至企圖追殺、行為失控。

太古城多人受傷　趙家賢被咬甩部分左耳

【太古城有人疑持刀襲擊致多人受傷】 【趙家賢被咬甩部分左耳】 太古城夜晚爆發流血衝突，商場外多人流血倒地，有人背部懷疑身中多刀。一名身穿灰色衫的男子想逃走，被現場人士捉住，東區區議會、太古城西選區區議員趙家賢當時亦在場。 該名男子之後咬著趙家賢的左耳，多人上前營救。趙家賢的左耳部分被咬甩，掉在地上。該名男子之後被制服，頭部受傷，他再次企圖逃走，被現場人士包圍，並對他拳打腳踢。 有受傷的人表示，一名講普通話的男子持刀襲擊他人。 #香港電台 #太古城 #趙家賢

香港電台視像新聞 RTHK VNEWS 發佈於 2019年11月3日 星期日

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