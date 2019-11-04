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香港灰衣男太古城「揮刀狂砍」！一男後頸中刀噴血倒地…送醫急救中

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▲▼香港太古城。（圖／路透）

▲香港太古城3日發生流血衝突。（圖／路透）

記者柯振中／綜合報導

香港反修例引發的風波已超過5個月，許多網民3日發起「太古城築人鏈」的活動，在當地築起人牆，向港府表達不滿，與警方發生激烈衝突。有一名身穿灰一的男子在太古城揮刀，導致6人受傷送醫，其中有2名男姓傷者情況危急，目前仍在急救，尚未脫離生命危險。

綜合港媒報導，許多港民在太古城聚集，向港府表達不滿，晚間衝突愈演愈烈，一名身穿灰衣的男子晚間8點突然持刀接近人群，對人群進行襲擊，一名男子閃避不及，遭到灰衣男割頸，滿身鮮血倒臥在太古城外。

此外，一名頭部受傷的女子指出，有一對受傷的男女是自己的妹妹、妹夫，妹夫早前與保安人員發生口角，灰衣男就突然衝了出來，掏出刀子刺傷妹妹與妹夫。

▼香港太古城3日晚間發生暴力事件，2男子命危送醫。（圖／路透）

▲▼香港太古城。（圖／路透）

由於當地發生血案，太古城西區議員趙家賢前往現場了解情況，卻遭到持刀的灰衣男子咬掉耳朵，導致鮮血直流，在救護人員的幫助下送醫。

事件發生後，救護車趕到現場，將包含灰衣男子在內的4男2女共6名傷患送往醫院，救護人員也用冰袋把趙家賢的耳朵裝好，一同送到醫院。香港醫管局指出，6名傷者中，有5名送往東區醫院救治，其中有2名傷者情況危急，目前尚未脫離生命危險。

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▼香港太古城3日晚間發生暴力事件。（圖／路透）

▲▼香港太古城。（圖／路透）

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