誇張！超市停車場當自家用　通知單貼好貼滿…車主9天後才現身

▲車主將車停放在超市停車格9天，超市人員將繳費通知單貼滿擋風玻璃。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／南投報導

許多餐廳、超市都設有臨時免費停車格，供來店消費者使用，南投中興路上一家連鎖超市的專用停車格，竟遭一輛轎車霸佔了9天的時間，超市人員在轎車擋風玻璃、車門貼滿了「逾時停車收費通知單」，車主的誇張行為，引起其他消費者側目。非該超市的消費者而將車停放，停車費以每小時200元計算，9天下來就高達2萬8800元；車主在29日回到超市將車移走，超市方面見對方年事已高，且有道歉，未向對方收取停車費用。

從繳費通知單上的日期及停車時間顯示，該轎車從21日上午7時就已經將車停在超市停車格，一直到29日上午才移走，依該超市規定，若未消費而停車，每小時須繳交200元停車費，該超市營業時間為上午7時至晚間11時，每天有16小時，如此一來，9天就有144小時的停車時間，停車費用達2萬8800元。

▲▼轎車霸佔超市停車格達9天，貼滿通知單引起其他消費者側目。

該超市回應，看到該車輛停在那邊這麼久的時間也很頭痛，一開始有請警方協助聯繫車主，豈料撥打電話後竟是空號，只好貼通知單，盼車主看到後趕緊將車移走。直至29日上午，一位老先生拿著通知單走入店內，表示他是該轎車車主，感到非常抱歉，雖然沒有說為何會將車停放這麼長的時間，但考量老先生年事已高，未追究向他收取停車費，僅請他買點小東西就好，以合店家規定，並請他以後不要再這樣。

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