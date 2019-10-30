「我要開槍了！」BMW男拒檢衝撞　辱警哭爸、臭雞X…後果超慘

記者陳豐德／新北報導

新北市一名湯姓男子29日晚間11時許開著BMW轎車經過三重福隆路，因為形跡可疑被警方攔查，湯男因為擔心自己遭到通緝，先是假意配合後，隨即重踩油門加速逃逸，員警通報線上警網攔截圍捕時，湯男受困車流仍作勢衝撞，辱罵「哭爸喔！」、「X你娘哩臭雞X」等語，被警方以辣椒水強勢壓制後，上銬帶回偵辦。

▲男子駕駛BMW拒檢衝撞警方，還辱罵警方哭爸等語。（圖／記者陳豐德翻攝）



根據查證，湯姓男子（34歲）為警方列管的治安人口，29日晚間11時許員警巡邏經過仁政街、福隆路口，發現湯男開著BMW轎車行蹤詭異，遂趨前示意要攔檢，湯男先假意配合盤查，趁警方不注意隨即加速逃逸離開現場，並沿著自強路四段、仁愛街、元信二街、環河北路二段及龍門路逃逸。

湯男一路違規狂飆，紅燈右轉、逆向行駛樣樣來，沒把其他駕駛人生命安全放在眼裡，尾隨在後的員警以無線電通報線上警網支援，直到湯男在龍門路口因紅燈被車流困住，員警帥氣拔槍、上膛，以台語喝令湯男「李羅剎！」要他下車，但湯男仍不熄火，聽聞員警指控他有衝撞行為，他氣得下車飆罵「哭爸喔！」、「X你娘哩臭雞X」等語。

員警見他符合妨害公務要件，還不斷嗆聲「你打我啊！」當即以辣椒水制伏，讓他痛苦的大聲哀號。經清查湯男身上及車上都沒有攜帶違禁品，酒測後也確定沒有酒駕，他表示是因為以為自己被通緝，才會心虛不敢被攔查，警方訊後依妨害公務罪嫌將他移送偵辦，交通違規部份也將依法開單告發。

▼湯男逆向行駛企圖躲避查緝。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼被警方拉下車時湯男還挑釁員警「你打我啊」。（圖／記者陳豐德翻攝）



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