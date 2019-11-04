多本文化藍皮書問世　兩岸文化產業博覽會在廈門

▲林小勇說明，《中國未來媒體研究報告(2019)》中提到了未來媒體的六大趨勢。（圖／翻攝《廈門網》）



記者柯振中、蔡紹堅／台北–廈門 連線報導

第十二屆海峽兩岸文化產業博覽交易會3日在廈門文博會舉行，這次會議邀請到兩岸創意經濟報告主編羅昌智、未來媒體藍皮書主編林小勇等人與會。由廈門理工學院主持編撰的文化藍皮書《兩岸創意經濟研究報告(2019)》、《中國未來媒體研究報告(2019)》也在會上正式發布。

據了解，《兩岸創意經濟研究報告(2019)》上記載，大陸創意經濟持續保持穩定的態勢，2018年全國文化創意產業產值增加人民幣3.8兆元（約新台幣16兆7400億元），佔GDP約4.30％，對GDP增量的年平均貢獻率提高為5.5％。

未來媒體藍皮書主編林小勇指出，《中國未來媒體研究報告(2019)》聚焦在全球媒體融合轉型趨勢下，未來媒體的新興發展，也總結、分析國內傳媒業領域的發展，替行業管理、傳媒研究提供參考。

林小勇說明，報告內容提到，未來媒體發展呈現六大趨勢：媒體融合發展進入新階段，產業融合成為重點趨勢；5G＋未來媒體發展時代來臨，視聽產業將迎來新的機遇；未來媒體倫理體系構建勢在必行；將逐步分化為平台型媒體、服務垂直型媒體；追求更自然的互動方式，直到「人機合一」；未來媒體將以「零概念創新」為追求目標。

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