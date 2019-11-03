台東女攤位被偷「棒賽」　調監視器見竹竿男蹲坐…氣炸「包好大便」報警：還來2次！

▲台東竹竿男在攤位偷「棒賽」。（圖／翻攝臉書社團「台東大小事（108年）」）



網搜小組／柯振中報導

每個人都會有尿急、便意突然上湧的時刻，不過台東一名女子3日表示，擺攤的攤位連續2次出現大便，因此調閱監視器，發現是一名年輕男子跑來「偷棒賽」，當場氣炸報警，「有點公德心好嗎？」

這名女子在臉書社團「台東大小事（108年）」上指出，自己平常會擺攤做生意，但攤位近日突然連續2次出現大便，就算清完地板上還是留下咖啡色的痕跡，感到相當奇怪，因此調閱監視器。

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▼竹竿男在人家的攤位偷棒賽，還去2次。（圖／翻攝臉書社團「台東大小事（108年）」）



沒想到調閱監視器後，女子看到一名年輕男子在她的攤位鬼鬼祟祟，脫下褲子「偷棒賽」，讓她當場氣炸報警，順便把男子「棒出來的賽」包裝好，就等警方逮到人時，讓對方認領，「有點公德心好嗎？」

依據監視器畫面，這名男子把褲子拉下半截，走到女子的攤位旁邊，隨後開始蹲下醞釀，手裡拿著衛生紙，顯然是有備而來，還怕被旁人發現，稍微拉了攤位的帆布遮擋，看起來相當噁心。

眾多台東網友看完後，紛紛氣炸回應，「是不會去廁所嗎」、「到底有甚麼問題啊他」、「應該是妳這攤很對他的位（味）」、「真的很髒耶」、「髒屎了～他頭殼壞掉了嗎」。

▼台東竹竿男帶著衛生紙到人家的攤位偷棒賽。（圖／翻攝臉書社團「台東大小事（108年）」）



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