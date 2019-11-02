「起底」數飆百倍　香港私隱公署專員籲擴權「可發禁制令」

▲用手機示意圖（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

香港個人資料私隱公署專員黃繼兒2日表示，過去4個多月來，接獲涉及「起底」（公開個資）及網上欺凌的投訴、巡查個案達3,373宗，比往年有過百倍增長，希望《私隱條例》可加強及修訂某些條文，讓私隱公署可以擁有向法庭申請臨時禁制令的法律地位。

《香港01》報導，黃繼兒表示，直到上個月29日，已經95次行文涉事的14個網上平台，要求移除1,639條違法連結，其中有一個平台出現超過1,000條「起底」連結，佔總連結64%，還有部份網站曾停止運作，但其後以其他地區的域名「借屍還魂」，最終肯移除的連結只佔整體12%、127條。

黃繼兒表示，公署接獲的投訴及經巡查發現的個案中，有33%涉及警員及其家人，佔比最多，其次還有官員、議員、示威者及師生等。

他希望《私隱條例》可以「給我多鑲幾隻牙」，例如讓公署可直接發出禁制命令，飭令社交平台或網站移除及停止上傳涉及「起底」的內容及帖文，並要求相關社交平台提供發佈「起底」訊息之人的個人資料等。

▲香港31日遊行。（圖／路透）

香港修訂《逃犯條例》風暴已持續5個月，甚至曾有人在網路討論平台上，貼出人體頸部大動脈正確位置，教導斃命招數。對此，香港高等法院昨日（10/31）下午頒布一項臨時禁制令，禁止任何人在網路論壇及通訊軟體上，非法發布「煽動暴力的言論及訊息」。

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